Можна почати знайомство з літературою з ілюстрацій

Важко змусити дитину читати книжки, якщо вона цього сама не хоче. Втім можна спробувати зацікавити її альтернативною літературою – коміксами, графічними романами чи озвученням найцікавіших кульмінаційних моментів з конкретного твору. «Освіторія» зібрала перелік книжок для тих, хто не хоче читати, та поради, як спілкуватися з дітьми, щоб навчити їх переказувати та аналізувати.

Три поради для тих, хто не любить читати

1. Розпочніть з аудіокниг. Якщо дітям важко читати, вони можуть спробувати сприймати інформацію на слух. Важливо знайти свій улюблений сюжет: якщо щось дуже сподобається, школяр захоче слухати це знову. Тому варто разом обговорити аудіокниги, вибирати їх за інтересами дитини. Можна поради їй одночасно стежити за сюжетом у книзі та аудіо. Так друкований текст поступово перестане лякати підлітка.

2. Читайте, але не книги. Якщо учням не подобається читати, їх лякає обсяг твору, можна читати щось коротеньке: журнали, інтерв’ю улюблених кумирів, навіть кулінарні рецепти.

Якщо дитина захоплюється лише комп’ютерними іграми, може читати фанфіки (фанатські тексти) за їхніми мотивами. Фахівці погоджуються, що такі тексти мають низький літературний рівень, але з цього можна починати. Можна заохотити дитину вигадувати та записувати історії. З цього теж починається цікавість до книжок.

3. Щодня по книжковому анонсу. Варто виділити 10 хвилин щодня, щоб зачитати анонс або уривок нової книжки. Вибрати звідти краще найяскравіші моменти, які інтригують і спонукають дізнатися, що ж далі. Щоб з’ясувати фінальну розв’язку, школяреві доведеться прочитати у книжці. Також можна разом переглянути буктрейлери. Такі спільні заняття можна зробити щоденним ритуалом перед сном.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Яку книжку порадити тим, хто не любить читати

1. Комікси, графічні романи. Вони доступні для будь-якого віку та рівня навичок читання. Текст там подається короткими реченнями з багатою візуалізацією. А ще комікси підійдуть школярам із синдромом дефіциту уваги, бо вимагають короткотривалого зосередження.

Наприклад, у коміксі «Дівчата можуть усе» розповідається про пригоди чотирьох дівчат, які вважають себе IT-фахівчинями та винахідницями. Вони хочуть створити винахід, що змінить світ на краще, на конкурс ІТ-компанії.

«Щоденник слабака» Джефа Кінні – комікс про Ґреґа Гефлі, який закінчив початкову школу і вважає, що дитинство минуло і тепер доведеться жити серед недобрих підлітків. Ґреґ з оптимізмом розповідає веселі пригоди та дає поради. Історії короткі, а почуття, що ти не такий, як усі, часто близьке дітям із труднощами в навчанні. Це змушує співпереживати герою.

2. «Риба на дереві» Лінди Муллі Гант. Книга розповідає про дівчинку Еллі Нікерсон, яка не вміє читати, хоч вже навчається у шостому класі. З неї знущаються однокласники, однак розповідь ведеться з гумором, без зайвого драматизму. Згодом школярка усвідомлює: якщо людина долає проблему, це робить її сильнішою. Коли лікарі діагностують в Еллі дислексію, вона розуміє, що в кожного є сильні сторони та труднощі. Книга місить багато настанов та порад для тих, кому важко читати.

3. «Дім дивних дітей міс Сапсан». Книга розповідає про багатьох дітей з різними характерами, що може зацікавити різних дітей. Старовинні та дещо моторошні ілюстрації приваблюють, стають таємним входом до книги. Спершу можна розпочати з розглядання зображень, обговорення їх та майбутніх пригод героїв.

4. «Поклик монстра» Патріка Несса. У головного героя, 12-річного Конора, помирає мама. Він не хоче жити з бабусею за її правилами. Тож нічний монстр, який раніше його лякав уночі, поступово стає другом. Його історії змушують по-новому глянути на близьких та складність людських стосунків. Зло може видаватися добром і навпаки: похмура неприязна людина насправді є турботливою та люблячою, а товариська і приємна – маніпулятором. Книга лише маскується під страшні оповідання, насправді вона – про переживання втрати, родинне тепло та прийняття.

Якщо ваша дитина все ж зважилася на читання, можна з нею потім обговорити її враження. Як вона усвідомлює прочитане, що виносить з книги можна з’ясувати за допомогою питань: