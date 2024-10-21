У добірці казки як сучасні, так і народні

У добірці «Казок на ніч» від Суспільного з’явилося десять нових, які озвучували відомі українські артисти. Десять казок доповнюють підбірку з 60 аудіоісторій, серед яких як народні казки, так і твори сучасних авторів, пише «Освіторія».

Казку «Як соловейко чоловіка розуму навчав» озвучує журналіст, актор, музикант і автор програми «Телебачення Торонто» Майкл Щур. У ній розповідається про те, як соловейко навчав чоловіка розуму. Коли людина піймала пташку, вона дала їй три цінні життєві поради.

«Як жаби подорожували» озвучує музикант, колишній учасник дуету Yuko Стас Корольов. Дві жаби вирушили у подорож зі своїм міст назустріч одна одній, а коли зустрілися, стали сперечатися, чиє місто краще.

У казці «Чому гуси миються у воді» голосом співачки Руслани Хазіпової з Dakh Daughters розповідають про те, як курочка, гуси та кіт вирішили освіжитись у воді.

«Полохливу душу» озвучує співачка, авторка проєктів «Indie-Ya», ІЯ, K.A.T.Y.A, INAIA Катя Рогова. Ця казка про те, як полохливе мишеня перетворилось на могутнього тигра. Повчальна розповідь допомагає зрозуміти, як перебороти свої страхи.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

«Чарівне джерело» начитує співачка і авторка пісень для багатьох відомих виконавців Катерина Офліян. У густому лісі дід почув, як тече струмочок. Він випив з нього водички – і спершу його згорблена спина випросталась, а потім він став молодим парубком. Побіг дід додому, за бабою, щоб і вона випила молодильної води.

«Іван Побиван» вигнав злого змія, який лякав усе село. Про їхні пригоди розповідає Руслана Хазіпова.

Казку про доброго гномика Шустика «Вразливий Шустик» озвучує Катя Рогова. Гномик допомагає прибирати куховарці, яка працювала у будинку дядька Чомутака. Коли на її місце прийшла нова, вона вирішила пожартувати над гномиком. Шустику це не сподобалось і він пішов з будинку.

«Коржик» – казка схожа на «Колобок». Про те, як все село ловило коржика, розповідає Руслана Хазіпова. Не впіймав його ні котик, ні півник, ні пралі. Кому ж дістанеться коржик, дізнавайтесь у казці.

«Пензлик Маляна» (озвучує музикант, фронтмен гурту KARTA SVITU Іван Марунич) – казка про чарівний пензлик, завдяки якому бідний хлопчик Малян здобув надприродну силу: усе, що він малював, оживало. Дізнавшись про таке, поміщики села захотіли, щоб Малян працював у них. А як хлопець не погодився, вони запроторили його у в’язницю.

Казку «Лисичка і глечик» озвучує репер Vova zi Lvova. Дід попросив бабу сховати глечик з молоком під кущами. Його побачила лисичка, встромила голову, випила молоко, а голову висунути не може.

Слухати казки можна на цифрових майданчиках Суспільного: