Стратегія передбачає довгострокову співпрацю України з Альянсом

Розмінування територій, протидія безпілотникам, енергетична безпека та захист від хімічних і біологічних загроз – напрями, над якими українські науковці вже працюють разом із міжнародними партнерами. Тепер співпрацю України з НАТО у сфері науки планують розвивати системніше: Рада Україна – НАТО затвердила Стратегію підтримки української наукової екосистеми. Документ визначає пріоритети допомоги українським ученим, розвитку дослідницької інфраструктури та розширення міжнародного наукового партнерства. Про це 18 листопада повідомило Міністерство освіти і науки України.

Одна з головних цілей стратегії – допомогти Україні зберегти наукові колективи та створити умови, щоб дослідники могли продовжувати працювати в Україні, попри війну. Для цього передбачають розвивати сучасну дослідницьку інфраструктуру, поглиблювати співпрацю українських наукових установ із закордонними партнерами та розширювати можливості для міжнародних наукових обмінів.

Стратегія також має сприяти виконанню Дорожньої карти співробітництва Україна – НАТО у сфері інновацій. Її ширша мета – посилити стійкість української науки в умовах російської агресії.

Україна бере участь у понад 70 спільних наукових проєктах НАТО

Україна є найактивнішою учасницею програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (Science for Peace and Security, SPS). За словами заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова, українські науковці вже долучені до розроблення рішень, важливих не лише для України, а й для спільної безпеки країн-партнерів.

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За інформацією МОН, українські наукові, дослідницькі та державні установи залучені до понад 35% усіх поточних заходів цієї програми. Разом із партнерами з країн НАТО та інших держав українські вчені працюють над більш ніж 70 дослідницькими проєктами.

Серед основних напрямів спільної роботи:

гуманітарне розмінування;

протидія безпілотникам;

захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;

енергетична безпека.

Під час засідання Робочої групи з питань співробітництва у сфері науки та довкілля Ради Україна – НАТО представники українського Міністерства освіти і науки та програми SPS обговорили подальші можливості допомоги дослідникам. Українська сторона представила партнерам актуальні потреби наукової галузі, основні напрями її трансформації та перспективи участі в міжнародних дослідницьких ініціативах.

Окремо обговорили можливість приєднання НАТО до Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні.

Нова Стратегія має стати основою для довгострокової співпраці України з Альянсом у науковій сфері. Її практичне значення полягає в підтримці українських дослідників, а також у розвитку технологій, які допоможуть захищати населення, зміцнювати безпеку та відновлювати країну.