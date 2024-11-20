Дітям треба розповідати історію України, але інформацію подавати відповідно до їхнього віку

В останню суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів. Шкільні вчителі повинні розповідати учням про всі сторінки історії українського народу, навіть найважчі. Але тут важливо подавати інформацію відповідно до віку – так, щоб не травмувати вразливу психіку дітей. Сайт «Освіторія» наводить поради, як без шкоди говорити з дітьми на тему Голодомору, ними поділилася упорядниця збірки творів про Голодомор для дітей «Зернятко надії» Людмила Юрченко.

З якого віку говорити з дитиною про Голодомор?

Розмовляти на цю тему варто починати тоді, коли дитина починає усвідомлювати, що відбувається навколо неї, і сама розпитує. Коли діти бачать фото з акцій вшанування пам’яті жертв Голодомору, вони починають цікавитися, чому ці люди на давніх світлинах такі худі. Тоді й варто делікатно пояснити, що люди недоїдали, ставали худими від голоду. Це той випадок, коли нічого зайвого вигадувати не треба.

При розмові на таку тема можна апелювати до позитивних емоцій – співчуття, бажання допомогти. Варто уникати моторошних подробиць. Іноді педагоги безвідповідально розповідають дітям дошкільного чи молодшого шкільного віку про випадки канібалізму в часи Голодомору. Це може налякати і травмувати дитячу психіку. Розмови на цю тему не повинні викликати страху.

На чому акцентувати увагу?

Коли ми розповідаємо дітям про Голодомор, завдання дорослих – викликати співчуття і дати розуміння, що це – велика трагедія для українського народу, наголошує Людмила Юрченко. Можна сказати дітям: «Ви думаєте, що вам бракує одягу чи їжі, а були часи, коли діти мріяли про бодай шматочок». Варто виховувати шанобливе ставлення до хліба, пояснювати, що ним не можна розкидатися і треба шанувати кожну крихту.

Коли діти питають: «А чому люди тоді голодували?», не варто приховувати, що це була спланована тоталітарною владою акція. Урожай у ті часи був добрий, але в людей відбирали збіжжя, а сади і городи знищували. Школярі мають усвідомити, що українців винищували навмисно.

Які твори на тему Голодомору варто читати дітям?

Людмила Юрченко вважає, що в Україні бракує адекватної художньої літератури на тему Голодомору для дітей молодшого шкільного віку. Тому вона сама створила тематичну збірку для дітей 6-12 років – «Зернятко надії».

Усі твори, які відібрали до неї, схвалила психологиня. До першої частини увійшли казки, у другій – розмістили оповідання, нариси та вірші. Збірка розрахована на дітей від дитячого садка до середньої школи. Найкраще її читати в родинному колі.

Чи варто дивитися з дітьми фільми про Голодомор?

Для делікатного знайомства дітей з цією темою найкраще показувати мультфільми. Але їх перед тим обов’язково має переглянути дорослий – не весь контент в мережі безпечний. Найкраще підійдуть ролики, які створив Інститут національної пам’яті. В одному з них хлопчик із сьогодення приносить яблуко дівчинці, яка серед пшеничного поля пригортає до грудей колоски. Потім він опиняється біля пам’ятника дітям, які загинули під час Голодомору, – бронзової дівчинки з колосками. Ролик вийшов хорошим і чуттєвим, переконана письменниця.

Чи варто організовувати зустрічі дітей зі свідками Голодомору?

Для учнів 6-9 класів такі знайомства можуть справити сильні враження. Якщо свідок тих подій покаже якісь речі, ці зустрічі будуть дуже емоційними і добре запам’ятовуються. Але і тут треба бути обережним, не озвучувати страшні факти. Краще попросити, щоби жорстоких подробиць у розповіді уникали.

Що сказати дитині, коли запалюєте свічку пам’яті?

Коли у День вшанування жертв Голодоморів у кожній оселі українці запалюють свічку пам’яті, дітям треба розповісти, чому ми не повинні забувати тих, хто помер через Голодомор. Навіть якщо в дитини виникнуть тривожні почуття, смуток і сльози, це нормальна реакція.

«Діти переживають такі відчуття, коли переглядають фільми чи мультики з драматичними елементами, а тут – реальна історія. Так відбувається катарсис. Нам треба зрозуміти, що в День пам’яті жертв Голодомору народ повинен зібратися разом, щоби позбутися тієї рани й болю», – зазначає Людмила Юрченко.

Додаткові освітні джерела на тему Голодомору: