Опанований матеріал вчителі зможуть застосовувати на уроках

Для освітян напрацювали курс з медіаграмотності, щоб вони відповідально користувалися отриманою з інтернету інформацією та навчили цього своїх учнів. Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність в освіті» стартує з 2025 року, повідомляє Міністерство освіти та науки.

«У наш час, коли швидкість поширення інформації досягла безпрецедентних масштабів, вміння не лише сприймати, а й критично аналізувати та оцінювати отримані дані стає надзвичайно важливим. У контексті інформаційного шуму та маніпуляцій ці навички є ключовими для формування свідомих і відповідальних громадян, здатних приймати обґрунтовані рішення», – зазначає МОН.

Проєкт сприятиме:

розвитку навичок критичного мислення;

боротьбі з дезінформацією та ворожою пропагандою,

попиту на якісну інформацію серед освітян та учнів,

інтеграції навичок інфомедійної грамотності в освітній процес.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Освітянам нададуть доступ до розширеної електронної бібліотеки матеріалів. До безкоштовної участі запрошують вчителів усіх предметів середньої та старшої школи, незалежно від форми власності закладів освіти. Для цього кожен вчитель до кінця року має зареєструватися.

Докладніше читайте на офіційній сторінці проєкту.