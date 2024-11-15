Гра навчає знань з кібергігієни

Для школярів віком 7-12 років створили освітню онлайн-гру Spoofy, де можна опанувати навички кібербезпеки. Гра допоможе дітям перевірити знання з кібергігієни та дізнатися про загрози в мережі. Цього року гру переклали українською мовою, пише НУШ.

За інформацією «Служби порятунку дітей», понад третину українських учнів і учениць проводять в інтернеті по 3-5 годин щодня, 13% дітей – 5-7 годин. Користуючись інтернетом, діти не усвідомлюють усіх потенційних загроз.

В онлайн-грі про кібербезпеку Spoofy гравець опиняється в космічному кораблі, де його знайомлять із найважливішими діями. Робот розповідає, як використовувати панель для вибору кібергероя, рівень, гучність голосу, мову й купити кіберулюбленця за енергетичні зірки, збирати предмети, приміряти головні убори тощо.

Діти можуть пройти у будь-якій послідовності 4 рівні й виконати кіберзавдання з розвитку цифрових та соціальних компетенцій, навичок комунікації та самовизначення:

«Школа» – правила поведінки в інтернеті. Кібергерой повинен допомагати дітям та дорослим, яких він зустрічає в школі та її околицях. Для цього слід підібрати ігрові предмети (навушники, іграшкового зайця, аксесуари), а також виконати шість завдань;

«Парк». Кібергерой допомагає дорослим, а в центрі уваги – питання кібербезпеки. На цьому рівні можна збирати різні предмети або одразу почати виконання завдань. Деякі з них передбачають спілкування з декількома людьми, а частина завдань відкривається лише після проходження попередніх;

«У бабусі». Головна тема рівня – це інтернет-шахрайство та злочинність у мережі, а основне завдання – знайти вкрадену гуску та її яйце, а також передати злочинця поліції;

«День народження». На цьому рівні порушують такі теми: паролі та захист пристроїв, розміщення фотографій в інтернеті та покупки в мережі.

Рівні «Школа» та «День народження» простіші, два інші підійдуть для дітей старшого віку.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

На офіційному сайті гри діти й дорослі можуть також ознайомитися з основними принципами кібергігієни щодо:

обміну фотографіями;

запитів на додавання в друзі;

речей, які пропонують в інтернеті нібито безплатно;

спілкування в інтернеті;

злому пристроїв, їхнього використання для отримання доступу до системи або даних.

Для батьків і освітян на порталі також доступні спеціальні посібники. У них дорослі знайдуть опис гри та інформацію про теми, яких торкаються під час проходження різних рівнів.

Пограти онлайн можна тут. Завантажити гру можна для Android та iOS.