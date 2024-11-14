Програми штучного інтелекту дозволять економити вчителям час і приділити більше уваги учням та саморозвитку

Google запустив платформу з безкоштовними курсами для вивчення програм штучного інтелекту. Навчання підійде кожному, є окремі курси для технічних працівників, освітян та інших. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

На платформі Google вже доступні 3 курси:

1. ШІ для продуктивності. Він корисний тим, хто хоче базово розібратися з ШІ – менеджерів, власників бізнесу, маркетологів, HR-фахівців та інших. Курс допоможе оптимізувати щоденні завдання та економити на цьому час.

2. Вступ до генеративного ШІ для технічних фахівців. Ознайомлює з великими мовними моделями та вчить використовувати їх для аналізу великого масиву текстів, створення чатботів і контенту.

3. Цифрові навички для освіти. Курс допоможе вчителям створити завдання і системи оцінювання за допомогою ШІ. Це дасть можливість більше часу приділяти роботі з учнями та власному розвитку.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

«Штучний інтелект — це про швидкість, оптимізацію, автоматизацію рутини, створення нових напрямів для самореалізації мільйонів людей. Поступово ШІ зʼявляється в усіх сферах — від освіти до медицини та defence-tech. Україна має всі шанси очолити тренд з упровадження ШІ, але для цього треба вивчати його вже зараз», — зазначив Михайло Федоров.