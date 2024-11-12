Дітям пояснюють про важливість волонтерства та ініціатив

Для учнів і учениць 5-7-х класів проведуть «Шкільний урок волонтерства». На ньому розповідатимуть про види та принципи волонтерської діяльності. Такі знання мають надихнути школярів впливати на розв’язання соціальних проблем у своєму місті, громаді та країні, пише НУШ. Для педагогів напрацювали відповідні методичні матеріали.

Автори ініціативи – представники громадської організації «Українська волонтерська служба».

«Наша молодь не обирала часи, на які припаде їхнє зростання. Попри виклики війни вони знаходять у собі сміливість та сили навчатися й розвиватися в Україні. Вони – це рушійна сила, задля якої дорослі зараз відстоюють незалежність, аби ми не втратили країну. Зараз ми маємо підтримати їх як можемо та показати, що мають підхоплювати цю тенденцію для свого майбутнього та наступних поколінь», – розповіла НУШ засновниця та керівниця «Української волонтерської служби» Анна Бондаренко.

Для організації такого уроку створили план, методичний посібник та презентацію. Завантажити їх можуть усі охочі. Матеріали для учнів середньої школи створили з урахуванням вікових особливостей дітей і методик викладання. Вчителі можуть адаптувати їх під умови класу, а також під онлайн- або офлайн-формат уроку.

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Нагадаємо, торік програма «Шкільного уроку волонтерства» була розрахована на школярів 8-11-х класів. За час існування проєкту вже провели 3809 шкільних уроків волонтерства для майже 121 тис. учнів і учениць. Також до всеукраїнського уроку волонтерства долучилися українські зірки.