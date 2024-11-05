Загальна військова підготовка буде продовженням шкільного предмета «Захист України»

З наступного навчального 2024-2025 року в Україні запровадять базову загальну військову підготовку студентів у закладах вищої освіти. Про це повідомив заступник профільного міністра Михайло Винницький, інформує «Освіта.ua».

За словами посадовця, найімовірніше, військова підготовка студентів розпочнеться на третьому курсі навчання.

Водночас Михайло Винницький наголосив, що військова підготовка у вишах не пов’язана з мобілізацією. Ініціатива є продовженням реформи предмета «Захист України» у старшій школі.

«Мобілізаційний вік залишається 25 років. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, повинна вміти поводитися зі зброєю, знати місця зборів у разі потреби, розуміти, як захищатися, надавати першу медичну допомогу та орієнтуватися в тактичній медицині. Усі ці знання закладені в базовій загальній військовій підготовці», – пояснив заступник міністра.

Зараз напрацьовують систему, облаштовують полігони, а з січня розпочнеться підготовка інструкторів для аудиторної частини. Водночас в Україні триває реформа військових кафедр в університетах для підготовки офіцерів запасу.