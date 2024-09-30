Дівчата і хлопці матимуть однакові заняття

Міністерство освіти і науки України внесло зміни у викладання шкільного предмета «Захист України». Відтепер школярів не розподілятимуть за гендерною ознакою на групи хлопців і дівчат. Поділ на групи буде лише за кількістю осіб — від 8 до 15 у групі.

Як повідомили 30 вересня у міністерстві, нова програма «Захист України» має 10 практичних модулів й відповідає теперішнім викликам. Старшокласники опановуватимуть базові навички для збереження життя, самозахисту та сформують оборонну свідомість.

«Уроки стануть інтерактивними: старшокласники практикуватимуть навички з домедичної допомоги, тактичної медицини, а також навчатимуться на симуляторах управляти дронами, лазерних тирах та інших інтерактивних засобах», – зазначили у МОН.

Замість стандартних 45-хвилинних уроків, навчання відбуватиметься раз на місяць у навчальних осередках, які створюють у громадах. На їхнє облаштування держава виділила субвенцію 1,64 млрд грн. У Львові функціонує вже понад 10 таких центрів національно-патріотичного виховання.

Зазначимо, раніше на урок «Захист України» клас ділили на дівчат та хлопців. Дівчата вчились накладати пов’язки та опановували навики домедичної допомоги. Хлопці мали більше справ зі зброєю та стрільбою у тирі.