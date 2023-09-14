У школах Львова впроваджують нові методи викладання предмету «Захист України». Роблять це на базі центрів національно-патріотичного виховання, що працюють при навчальних закладах. Наразі у Львові діє два таких центри: у Сихівському та Галицькому районах міста.

На Сихові центр національно-патріотичного виховання запрацював наприкінці літа. Він повністю обладнаний, щоб вчити дітей військової справи та домедичної допомоги. Займатися тут можуть учні восьми шкіл, що у Сихівському районі. Предмет «Захист України» наразі тут мають школярі 10-11 класів. Такі заняття у них відбувають протягом цілого дня один раз на місяць.

«Це звичайний шкільний предмет, просто ми його вивели в один день для того, щоб ефект від навчання був кращим. Адже одна година на тиждень, то замало, щоб опанувати навики медичної чи тактичної справи», – зазначив директор львівської школи Мирослав Гіль.

«Тут є клас домедичної підготовки, клас тактичної підготовки, стрільба, електронний тир, розбирання і збирання зброї. Діти по дві години в кожній локації проводять і таким чином відбувається навчання. Тут є хороші спеціалісти, гарна матеріальна база, діти не відволікаються на інші уроки», – розповів керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Предмет «Захист України« викладають як хлопцям, так і дівчатам. Заняття проводять інструктори із військовим досвідом. На одній із локацій дітей навчають стріляти з пневматичної гвинтівки.

«Зараз я попала в шістку, четвірку і один раз за межі мішені. Загалом такі уроки мені дуже подобаються. Я навіть думала обрати собі пов’явзану із цим професію», – розповідає учениця 10 класу Ірина Близнюк.

Також школярі вправляються у стрільбі з навчального лазерного симулятора автомата Калашникова. Діти стріляють в спеціальний екран, де з’являються мішені, вони можуть бути рухомі або ж ні. Також тренувальна програма дозволяє виставляти відстань до цілі і обирати погоду. Інструктори зазначають, що перед початком стрільб дітей спершу навчали техніці поводження зі зброєю та правильно її тримати.

«Такі уроки в нас почалися цього року. Дуже багато цікавого дізнаємося. Спочатку мені було страшно, але коли кілька разів постріляла, то стало легше», – сказала учениця 10 класу Олена Кондера.

Навчають старшокласників також розбирати і збирати автомат. Школярі кажуть, що в теперішній час такі вміння не завадять.

«Це я розбираю сьомий раз його. У мене добре виходить. За один день навчився збирати і розбирати автомат. Я вважаю, що в такий важкий час мати такі навички потрібно», – розповів учень 10 класу Володимир Попович.

Також школярів навчають управляти дронами. Це відбувається у спеціальному комп’ютерному класі. На кожному пристрої стоїть спеціальна програма і школярі за допомогою джойстика управляють дронами у віртуальній реальності.

«Мені це подобається. У нас є програма, на якій вчимося літати, вона дуже реалістична. Зараз така ситуація в країні, що навички літання на дронах можуть пригодитися», – сказав учень 11 класу Рудик Владислав.

Окрім того, навчають дітей домедичної допомоги. Для цього в одному з класів є всі потрібні матеріали: манекени, зразки ран, мультиборди. А при вході до центру національно-патріотичного виховання імітували мінне поле. Під час занять діти також навчаються за допомогою металошукача виявляти міни.

«Такий формат викладання предмету "Захист України" у нас вперше, в нас такого досвіду ще не було. З ініціативи управління освіти вирішили об’єднати кілька шкіл і створити такий центр», – зазначив директор львівської школи Мирослав Гіль.

Загалом у Львові при навчальних закладах мають працювати 12 центрів національно-патріотичного виховання. Зараз працює вже два: у Сихівському та Галицькому районах міста. З жовтня почне працювати ще шість центрів, а з січня розпочнуть роботу всі інші. До кожного з них будуть прикріплені певні школи, які за відповідним графіком матимуть такі навчання. В управлінні освіти Львівської міськради хочуть, щоб центри працювали не лише для старшокласників.

«Учні тут є до 16 години. Ми хочемо, щоб ці центри працювали для молодших дітей – учнів 8-9 класів або після уроків як гуртки. У вхідні тут можна проводити для мешканців заняття з домедичної допомоги. Хочемо, щоб кожен, хто хоче навчитися стріляти та чогось іншого міг сюди прийти і навчитися. Це зараз актуально. Насамперед ми маємо вчити дітей, але не всі дорослі це знають і вміють, а час показав, що це дуже важливо», – зазначив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Гроші на облаштування центрів національно-патріотичного виховання дає місто. Приблизна вартість одного такого центру – 2 млн грн.