Взяти додому іграшки максимально можна на три місяці

У Львові у центрі Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81, запрацювала бібліотека іграшок. Її відкрили у дитячій точці від Юнісеф «Спільно». У бібліотеці безкоштовно даватимуть в оренду дитячі іграшки для раннього розвитку. Взяти додому їх можна максимально на три місяці.

Мета проекту – забезпечити іграшками дітей, насамперед, вимушено переміщених осіб. Авторками ідеї є співзасновниці стартапу Grow With You Аліна Кізлевич та Анастасія Сліпець. Проект реалізується за допомоги Юнісеф Україна.

«Це дуже схоже на концепцію традиційної бібліотеки з книгами, але замість книг у нас іграшки. Це працює так: людина приходить на конкретну локацію, там реєструється, отримує в нашому випадку свій гральний квиток і стає членом бібліотеки іграшок. Це дає змогу, по перше, гратись її дітям іграшками і, по друге, брати іграшки додому на деякий час, а потім обмінювати їх на інші», – розповіла у коментарі ZAXID.NET співавторка ідеї Аліна Кізлевич.

Фото бібліотеки іграшок

У бібліотеці зібрані іграшки для раннього розвитку дитини, зокрема, спрямовані на покращення моторики. Іграшки розраховані на дітей віком від народження до семи років.

«Старші діти, до одинадцяти років, теж зможуть собі щось у нас знайти. Але ми плануємо додавати настільні ігри, книги, щоб розшиювати аудиторію, щоб залучати дітей до 14 років», – додала співавторка ідеї Аліна Кізлевич.

Працює бібліотека іграшок також у Дрогобичі на Львівщині. Найближчим часом такі ж бібліотеки запрацюють на дитячих точках від Юнісеф «Спільно» у Горіховому кіноцентрі, що у Львові на В. Великого, 14а та у Червонограді. Наразі бібліотеки іграшок вже працюють в інших містах україни – у Чернівцях, у Сторожинці Чернівецької області та в Ужгороді.

Детальніше про ініціативу можна дізнатися на сторінках проекту в Facebook та Instagram.