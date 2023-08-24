Дітям потрібні вживані ноутбуки та планшети

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської міської ради потребує ноутбуків та планшетів для своїх підопічних дітей. Львів’ян просять допомогти із вживаною техінкою, якою вони вже не користуються.

Зараз у Центрі проживають 28 дітей – це сироти, позбавлені батьківського піклування або ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. Більшість з них є школярами, тож для навчання їм потрібні ноутбуки або планшети.

«Було б ідеально мати один комп'ютер чи планшет на двох дітей. Адже навчання зараз тісно пов'язане з інтернетом. Лише 30% матеріалу дають підручники, решту інтернет. Всі завдання зі шкілької програми практично з четвертого класу потребують інтернету», – зазначила керівниця Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» ЛМР Наталія Фляк.

Гаджети будуть на балансі Центру, адже діти перебуваються там тимчасово, але на їхнє місце приходитимуть ішні діти, яким теж потрібна буде техніка.

Гаджети можна приносити за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 204 б. Контакти Центру: 099 186 11 03; 067 455 36 45.

Зазначимо, Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської міської ради базується на роботі двох відділень. Одне – відділення денного перебування, в якому надають послуги сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Друге – відділення цілодобового перебування для дітей, яких з різних причин забрали з сім'ї, віком від народження до 18 років. Також є діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування. Максимальний термін перебування дітей там до дев’яти місяців. За цей період із сім'єю проводять роботу, щоб дитину якомога швидше повернути у сім'ю або, у разі, якщо це неможливо, надавати їй відповідний статус і тоді влаштовувати у сімейні форми виховання.

Протягом часу перебування дитини у Центрі з нею працюють фахівці відновідно до її індивідуальних потреб. Зокрема, дітям лікують зуби, обстежують в різних лікарів, також з ними працюють психологи. У Центрі діти мають усі комфортні умови для проживання, є харчування, їх забезпечують одягом та шкільним приданням, також допомагають робити домашнє завдання.

Зазначимо, створення Центру соціальної підтримки дітей та сімей стало можливим завдяки співпраці з благодійним фондом «Рідні». Цей фонд безкоштовно передав укомплектоване приміщення з ремонтом та обладнанням місту.