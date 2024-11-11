Як обрати гурток для дитини й не нашкодити їй

Поширена помилка батьків – вважати, що на гуртках дитина повинна лише вчитися. Розвиватись, звісно, треба, але після занять у школі діти мають і відпочивати. Як обрати гурток або секцію для дитини, щоб вона приносила їй користь і задоволення, розповідають експерти сайту Education.ua.

Додаткова зайнятість у гуртках і секціях може допомогти:

розвивати творчість;

покращити здоров’я;

формувати самостійність;

знайти нових друзів і вчитись працювати в команді;

дослідити, чим взагалі цікаво займатись;

підготуватися до іспитів, поглибити позашкільні знання тощо.

Проте спершу батькам варто запитати дитину, чи хоче вона взагалі зайнятись чимось, крім навчання у школі. Якщо так, то далі варто врахувати ще кілька моментів.

Врахуйте інтереси та можливості дитини

Інтереси, фізичні здібності та вік дитини грають ключову роль у підборі додаткових занять. Наприклад, підліткам, які цікавляться комп’ютерними іграми, можна запропонувати курси з програмування, а тим, у кого є жага до підприємництва – щось на кшталт бізнес-школи для дітей. Варто памʼятати, що найкраще для всебічного розвитку особистості поєднувати різні види занять – розумові, творчі й фізичні.

Якщо від природи у дитини розвинена гнучкість – запропонуйте їй художню гімнастику, якщо вона завжди любила танцювати або співати – гру на музичних інструментах, танці або співи, якщо любить фотографувати – прогляньте курси з фотографії та відеомонтажу.

Якщо дитина не знає, чим би хотіла займатися, спробуйте якісь активності разом і поспостерігайте за її реакцією: сходіть разом на виставу, виставку робототехніки, завітайте на тренування спортивної секції, сходіть на ролледром, ковзанку тощо.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Дізнайтеся, які курси, секції та гуртки розташовані поблизу

І дитині, і вам було б зручніше не витрачати багато часу, щоб дістатися місця, де проводять якийсь гурток чи секцію. Дізнайтеся через знайомих або в інтернеті, які державні та приватні заклади позашкільної освіти працюють поруч з вашим житлом: спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, будинки культури, центри розвитку тощо. Ознайомтеся із розкладом, описом послуг та актуальними цінами.

Ознайомтеся з відгуками

Професійність викладачів впливає на мотивацію дітей до навчання та розвитку. Дослідіть відгуки в мережі чи запитайте думки інших батьків, чиї діти відвідують ці заняття.

Оцініть, наскільки регулярно дитина зможе відвідувати заняття

Врахуйте графік роботи гуртків і прогнозовану кількість занять на тиждень, щоб спланувати свій час та реально оцінити: чи зможе дитина регулярно відвідувати уроки. Оцініть, чи зможе вона самостійно та безпечно ходити на ці заняття. Якщо ці заняття віддалені, варто подбати про комфортний простір для дитини у квартирі або будинку.

Поспілкуйтеся з викладачами/організаторами

Поцікавтеся, як у них прийнято діяти, якщо під час занять лунає тривога. З’ясуйте, чи є у закладі укриття й чи на всіх вихованців вистачає у ньому місця. Якщо тривога починається до початку заняття – чи переноситься або відпрацьовується воно в інший час.

Запишіть дитину на пробні заняття

Після пробних занять порозпитуйте, як все пройшло, що сподобалося найбільше, а що викликало хвилювання. Не змушуйте відвідувати ті гуртки, де дитині категорично не подобається.

Універсальні заняття, які варто спробувати дітям:

образотворче мистецтво;

йога для дітей;

театральна студія/ляльковий театр;

заняття з акторської майстерності;

музика/вокал.

Заняття для дітей, які люблять конструювати:

робототехніка;

технічне моделювання;

курси з анімації та мультиплікації;

шахи.

Заняття для активних дітей: