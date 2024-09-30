Ігри розвивають корисні навички, однак треба контролювати час, виділений на це дозвілля

Батьки школярів часто переживають через те, що їхні діти багато часу проводять за комп’ютерними іграми. Якщо час, проведений за цифровими платформами, необмежений, то шкода здоров’ю справді може бути помітна. Однак ігри бувають не лише розважальні, але й навчальні. Яка користь чи шкода є від комп’ютерних ігор та як вони впливають на навчальні здібності дитини, з’ясовувала «Ocвiтopiя».

Є два види комп’ютерних ігор – навчальні та для розваг.

Розважальні або екшн-ігри теж поділяються на різновиди:

шутери (від англ. shoot – стріляти),

платформери (від англ. platform game – гра, де персонаж перестрибує на різні платформи)

файтинги (від англ. fight — битися, боротися).

Такі ігри потребують швидкої реакції, координації рухів рук і очей. Тому діти, що захоплюються екшн-іграми, мають високу зорову увагу та просторову орієнтацію. А також показали кращий результат у дослідах на здатність концентруватися на різних чинниках.

Професори Женевського університету Ґрін та Бавальє у своїй праці «Exercising your brain» пишуть, що такі ігри розвивають навичку перемикатись між завданнями, помічати дрібні предмети та фокусуватись тривалий час на чомусь одному.

Також екшн-ігри потребують постійної адаптації, що формує звичку «вчитися навчатись», адже гравцю доводиться самостійно пристосовуватись до нових обставин. Корисною є набута навичка планування: щоб успішно грати, треба навчитись прогнозувати наслідки своїх дій та мислити стратегічно. У динамічній грі рішення приймають досить швидко. Усі ці вміння з віртуального світу переносяться в реальне життя.

«Помилковою є думка, що відеоігри роблять дітей більш роздратованими та агресивними. Навпаки, вони можуть відволікати від болісних спогадів та негативних емоцій, а також знижувати тривожність. Тож якщо ваша дитина боїться стоматолога, запропонуйте їй перед сеансом пройти улюблену гру», – пишуть фахівці.

Німецькі науковці провели дослідження впливу гри «Супер Маріо» на мозок. Піддослідні, що протягом двох місяців грали щодня по 30 хвилин у цю гру, мали більшу щільність сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за навігацію, стратегічне планування, пам’ять та рухові функції.

Що тренують навчальні ігри?

Навчальні комп’ютерні ігри призначені для розвитку конкретної навички: вивчення літер, певної математичної дії або розвитку робочої пам’яті. Вони також вимагають постійної адаптації. Після освітніх ігор у дітей покращується рівень виконання математичних задач та читання.

Дослідивши дітей з поганою робочою пам’яттю за допомогою комп’ютерних ігор, британські науковці помітили значні покращення.

А ще деякі освітні ігри допомагають покращити навчальні навички дітям із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), дислексією та порушеннями мовлення.

А ще дослідники відзначають, що комп’ютерні ігри є більш соціальними, ніж, наприклад, читання.

Попри те, що ігри мають користь для навчання, все ж дослідники наголошують, що батьки повинні контролювати час, проведений дітьми за іграми та не допускати зловживання. Інакше вся користь перетворюється на шкоду. Дитина має відповідально розподіляти час на навчання і дозвілля.