Відпочинок для школярів так само важливий, як і якісний навчальний процес. Однак він буває різним. Корисний відпочинок – це точно не пасивне лежання чи залипання в соцмережах. Фахівці стверджують, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Тож якщо діти присвятять увагу улюбленому хобі, час буде проведений з користю.

Які ж ще заняття бувають корисними, з’ясуємо з методистами АнтиШколи, яка має дев’ятирічний досвід онлайн-уроків.

Як допомогти дитині обрати хобі

Для гармонійного розвитку дітей дорослим важливо не лише допомагати їм опановувати шкільні дисципліни, але й давати час для відпочинку і улюбленого заняття. Хобі не тільки приносить задоволення, але й впливає на здоров’я, зокрема, емоційний стан. Дослідження науковців показали широкий спектр позитивних ефектів від впливу дозвілля:

створення позитивного настрою,

краще самопочуття та задоволеність життям,

менше стресу,

навіть покращення здоров’я.

Втім, психологи стверджують, що не варто нав’язувати дитині свої улюблені заняття, краще надати їй вибір. Дорослі мають приглядатися до обдарувань дітей, розвивати їхні таланти і показати всю широту вибору.

У кожної дитини уподобання можуть бути різними: гіперактивні використовують надлишок енергії на спортивних секціях чи танцях, мистецьки обдаровані пробують свої сили у музиці чи малюванні, любителі головоломок вправляються у логічних задачках, стратегічних настільних іграх, шахах.

Щоб з’ясувати, яке заняття підходить конкретній дитині, варто оцінити певні моменти:

наскільки дитина втомлюється на заняттях;

чи достатньо їй рухової активності;

як дитина любить проводити час – у товаристві чи на самоті;

чи підходить їй конкурентне, змагальницьке середовище;

які в неї обдарування і нахили;

які навички хотіли б розвинути завдяки хобі;

сімейний бюджет,

вільний час,

наявність секцій, гуртків поруч із домом.

Щодо останнього пункту альтернативним рішенням є онлайн-хобі. Воно економить час на добирання і вирішує проблему з відсутністю потрібних гуртків у районі. Заняття можна провести у зручний для всіх час і не треба хвилюватись за пізнє повернення дитини додому.

Види дозвілля та кому вони підходять

Яке заняття підійде дитині, треба обговорити з нею або спробувати різні. Також важливо врахувати її особливості характеру і які навички їй слід потренувати. Адже ефективне дозвілля залежить від правильного вибору.

Якщо зі спортом та іншими фізичними активностями більш-менш зрозуміло, то на онлайн-хобі зупинимося трохи детальніше. Наприклад, в АнтиШколі з дітьми займаються програмуванням, логікою, шахами, музикою та малюванням.

фото Freepik

Шахи дуже корисні для розвитку логічного мислення. Вони спонукають думати та стратегувати: щоб виграти партію, треба продумати кілька кроків наперед. Це хобі підійде спокійним, врівноваженим дітям з інтровертною складовою, які мають аналітичний склад розуму. Гра у шахи корисна для покращення концентрації дитини, розвитку мислення та соціальних навичок.

Викладачі АнтиШколи відзначають, що діти, які займаються шахами, завжди мають хорошу успішність. Набуті навички допомагають, зокрема, у вирішенні задач з математики.

«Шахи важливі для розвитку розуму дитини так само, як спорт важливий для фізичного здоров’я. Дитина вчиться логічно мислити і розмірковувати, розвиває пам’ять і уяву, аналізує проблеми при обмеженому часі, самостійно приймає рішення», – зазначають в АнтиШколі.

Тим школярам, які люблять замальовувати останні сторінки зошитів або чернетки улюбленими персонажами, варто розвивати свої творчі навички. Під час цих перших, ще невпевнених мистецьких спроб важливо не критикувати малюнки дитини, підтримати її у бажанні розвиватися. А правильно скерувати у техніці допоможе викладач.

Малювання розвиває не тільки творчі здібності, але й уяву, покращує дрібну моторику, а ще сприяє реалізації креативних задумів. Це саме та сфера, де експериментувати не тільки не заборонено, але й дуже бажано. Іноді діти через малюнок найкраще передають свої емоції та душевний стан – це використовують навіть в психотерапії. Старші можуть спробувати свої сили у створенні коміксів чи графічної історії. Це перші кроки у дуже популярну зараз професію дизайнера.

фото Freepik

Якщо дитина нерозлучна з комп’ютером і саме цей пристрій є її найкращим «другом», можна спробувати сили у програмуванні. Насамперед дітям дають розуміння коду, пояснюють правильну послідовність команд. Перші кроки у популярній IT-професії будуть в ігровій формі: діти вивчають мови програмування та створюють перші власні ігри.

А хто сказав, що настільні ігри – це просто розваги? Вони чудово розвивають стратегічне мислення, логіку, вчать планувати, запам’ятовувати, концентрувати увагу. Їх можна грати вдома з батьками, що сприяє якісному проведенню часу в родині. Головоломки, пазли, скретч- та мнемокартки АнтиШколи також допомагають вчити англійську мову чи розвивати логіку через гру.

фото Freepik

Крім цього, з додаткових курсів та розвиваючих занять АнтиШкола практикує такі:

– логіка – розвиває аналітичне та критичне мислення дітей;

– скорочитання – дає розширення кругозору, швидше оброблення та засвоєння інформації;

– ментальна арифметика – тренування памʼяті, розвиток уваги та творчих здібностей;

– фінансова грамотність – вчить заощаджувати, витрачати, аналізувати та планувати;

– курси лідерства – допомагають дітям пізнати себе, навчитися керувати часом та обрати майбутню професію.

Особливості занять та специфіка їхнього проведення

Щоби онлайн-заняття не ставали схожими на шкільні уроки, методисти АнтиШколи напрацювали схему, яка поєднує ігрову та навчальну частини, розважальну та пізнавальну. Провідні фахівці створюють дружню, довірливу атмосферу.

Для сучасного покоління цікавим буде застосування штучного інтелекту. Цифрова платформа, на якій зберігаються всі матеріали, посилання та роботи, доступна 24/7.

Заняття планують у зручний для всіх час, з викладачем, який найкраще підійде дитині. Його завжди можна замінити під свої запити.

Перший пробний урок, розповідають в АнтиШколі, завжди ознайомчий і безкоштовний. Коли дитина обере собі найкраще заняття, для неї складають персональний графік, відповідно до часових можливостей та бюджету. Заняття з онлайн-хобі коштують від 280 грн.