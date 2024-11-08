При дистанційному форматі учні обирають зручний для навчання час самі

Очна форма давно перестала бути єдиним форматом шкільного навчання. Упродовж останніх років все більше учнів обирають здобувати освіту онлайн або дистанційно. Варто зауважити, що ці формати – загалом схожі. Водночас мають і суттєві відмінності. Про особливості та переваги кожного з них пояснює 24 Канал.

Сучасний насичений ритм життя, блекаути, тривоги та інші обставини зобов’язують адаптувати навчальний процес заради його максимальної ефективності. Щоб обрати найзручніший для дитини формат, важливо врахувати всі її потреби.

Чим відрізняється дистанційне та онлайн-навчання

Навчання онлайн відбувається у режимі реального часу. Школярі мають долучитися до уроку у визначений час, але на відстані – за допомогою гаджетів та інтернету. Тим часом дистанційне навчання дає учням можливість самостійно обрати зручний час для занять. Вони відбуваються на спеціальній платформі, а за потреби школярі отримують додаткові пояснення ментора.

Кожен формат має свої особливості і переваги. Обираючи, варто зважати на темперамент та навчальний темп дитини.

Головні відмінності та переваги обох форматів навчання:

Онлайн-навчання Дистанційне навчання Поняття Навчання з педагогом відбувається у режимі реального часу: учні долучаються до уроку у визначений час. Дистанційне навчання відбувається на спеціальній інтерактивній платформі. Дитина заходить тоді, коли їй зручно. Формат навчання Онлайн- та дистанційне навчання є віддаленими форматами навчання. Учням не доведеться ходити до школи. Вони можуть здобувати освіту з будь-якої міста чи навіть країни: знадобиться лише гаджет та доступ до інтернету. Дистанційна освіта при цьому надає дітям значний бонус: вони можуть підлаштувати навчання під власні потреби та обирати індивідуальний темп. Рівень самостійності учня Не надто високий, адже уроки відбуваються під керівництвом учителя. Високий рівень самостійності. Дитина вчиться керувати своїм часом та менеджерити власний навчальний процес. Вимоги до інтернет-зв’язку Інтернет має залишатися безперебійним, щоб школяр був присутнім на онлайн-уроці. Постійний доступ до інтернету не обов’язковий. Адже дитина навчається у зручному темпі і може періодично використовувати інтернет. Взаємодія з викладачем Учні взаємодіють з педагогами у реальному часі. Він обмежений хронометражем уроку. Взаємодія з викладачами і менторами відбувається на консультаціях, через коментарі, чати, форуми та інші засоби комунікації на платформі. Розклад Онлайн-навчання передбачає фіксований розклад із визначеним часом уроків і перерв. Гнучкий графік: учень сам вибирає час для вивчення матеріалу. Зокрема, дитина має шанс обрати свої найпродуктивніші години. Підхід Груповий підхід У процесі такого навчання викладач має приділити увагу всім учням. А це не завжди дає змогу школяреві отримати вичерпну відповідь на своє запитання. Індивідуальний підхід Учні можуть багаторазово повертатися до вивченого матеріалу, якщо тема потребує додаткового опрацювання. При цьому мають можливість звернутися до вчителів або менторів за індивідуальною допомогою та роз’ясненнями. Специфіка подання інформації Динаміка живого навчання, спілкування з учителем та однокласниками. Інноваційність освітніх матеріалів, можливість сприймати інформацію у форматі відео, текстовому чи аудіо. Усі відеоуроки, конспекти, завдання та навчальні ігри зібрані й упорядковані на сучасній освітній платформі, що підвищує цікавість дитини до навчання. Безперервність навчання Урок може перервати повітряна тривога чи відключення світла. Уроки доступні 24/7, школярі можуть проходити їх у будь-який зручний час Переваги Учні залучені та можуть активно взаємодіяти. Але формат онлайн підходить

для тих, хто віддає перевагу структурованому навчанню. Дистанційка надає максимальну свободу в організації навчання. Дитина вчиться планувати свій день та прокачує самостійність. Варто зауважити, що це суттєвий бонус до soft skills, які знадобляться вже на початковому етапі побудови кар’єри.

Переваги дистанційного формату

Упродовж останніх років батьки оцінили зручності дистанційного навчання та почали надавати перевагу саме цьому формату. Чим саме дистанційка відрізняється від онлайн-навчання, розповідаємо на прикладі першої та найбільшої дистанційної школи України «Оптіма», яка стала лідеркою на ринку та отримала максимальну довіру від учнів та їхніх батьків.

Уроки дистанційної школи більш продумані, структуровані та якісні. Тут є менше ймовірностей перерваного чи перенесеного заняття. Тому в умовах потенційних блекаутів і повітряних тривог дистанційне навчання має найбільше переваг. Навчальні матеріали на платформі доступні 24/7, учні можуть самостійно обирати графік навчання.

Попри те, що дистанційне навчання відбувається вдома, школа «Оптіма» дає можливості для соціалізації та спілкування школярів. Для них організовують поїздки, курси, гуртки, освітній хаб, на платформі школи створили чат з однокласниками. Це є приємним бонусом для учнів.

Дистанційна освіта дає широкі технічні можливості для вивчення матеріалу – аудіоподкасти, відеоролики, інтерактивні тренажери, онлайн-тести, що робить процес навчання цікавішим і гнучкішим.

Сучасні можливості дистанційної освіти сприятимуть освітнім успіхам дитини і її зацікавленню навчальним процесом. А найкраще їх реалізує «Оптіма» – перша й найбільша дистанційна школа України, що забезпечує якісну освіту для учнів усіх класів. Ознайомитися з освітнім підходом «Оптіми» можна безплатно, доступ до демоверсії надається на 2 тижні.