Важливо навчити дітей терпимості до інших

Кожна дитина є унікальною, має різні захоплення, інтереси, особливості і стан здоров’я, проте жодна відмінність не може впливати на ставлення оточення до неї. Щоб виховати у дітей толерантність і гуманність, для них напрацювали урок про інклюзивність, пише МОН. Метою уроку є створити таке суспільство, де кожен має право бути собою, без дискримінації та упереджень.

Перший всеукраїнський урок про інклюзивність презентували до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Його напрацювали EdEra разом із радницею-уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук і UNICEF Ukraine.

Цей урок допоможе пояснити дітям:

Що таке інклюзивність

Чому інклюзивність стосується всіх

Як створити толерантне суспільство

Як бачити в кожному й кожній особистість

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Матеріали уроку можна завантажити за посиланням, ними можуть користуватися батьки і педагоги, провести окремий урок, присвячений цій темі. Діти будуть почуватися щасливими у суспільстві, де всі різні й унікальні, але рівні в правах.