Посібник корисний для позакласних занять зі всіма дітьми, що зазнають стресу через війну

Шкільний учитель – не лише педагог, який навчає учнів нових знань, але й вихователь, порадник і певною мірою психолог. Часто вчителі мають прямо на уроці владнати складні ситуації, конфлікти, заспокоїти дитину. Для того, щоб знати, як поводитися у таких ситуаціях, для педагогів напрацювали практичний порадник, пише «Ocвiтa.ua». Ним можуть користуватися усі дорослі, що працюють з дітьми, зокрема й переселенцями.

«Практикуючому вчителю, психологу чи вихователю потрібні чіткі методичні рекомендації, які дають відповіді на запитання, які саме методи і технології можуть бути застосовані в цьому випадку; навколо якої тематики варто побудувати діяльність школярів, щоб це було корисно і цікаво для них; яким має бути оптимальний формат таких занять», – зазначає освітній сайт.

Авторками посібника є науковиці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Олена Пометун і Галина Сєрова. У посібнику ґрунтовно описали цикл із 10 тренінгових занять для дітей віком 11-14 років. Їх можна проводити 1-2 рази на тиждень протягом 1-1,5 місяця.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

У довіднику педагоги розповідають:

секрети спілкування;

як порозумітися з іншими;

як жити, коли всі люди різні;

що таке стереотипи і як вони заважають у спілкуванні;

як запитувати і переконувати інших;

робота із самооцінкою;

цінності;

що об’єднує українців;

новий стиль життя.

Насамперед такі заняття будуть корисними для учнів із сімей внутрішньо переміщених осіб; дітей, які через війну змінили заклад освіти, повернулись з-за кордону тощо. Також вони будуть ефективними для будь-якої групи дітей, які в час війни в Україні є під впливом стресових чинників.

У посібнику є додаток з презентаціями, які варто використовувати на кожному занятті. Завантажити його можна за посиланням.