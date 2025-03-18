"Оземпік" в Україні зареєстрований , але офіційно його не ввозили

Останнім часом у соцмережах активно пропагують «чудодійні» ліки для схуднення. Мовляв, позбутися зайвих кілограмів можна без виснажливих дієт і фізичних навантажень. Один укол на тиждень і всього лише за пів року 20 кг як не було. Мова іде про медпрепарат «Оземпік». Він призначений для лікування цукрового діабету II типу. Виробник — данська фармацевтична фірма Novo Nordisk. Бум на нього не лише в Україні, а й у світі почався після того, коли стало зрозуміло, що він не лише знижує рівень цукру в крові, а й допомагає скинути вагу.

Цей препарат в Україні зареєстрований, але офіційно його не завозили. Іншими словами, купити його в аптеках не можна, зате в інтернеті він є у вільному доступі. Препарат не з дешевих. Його продають у шприц-ручках в різних дозуваннях. Перша пропозиція, яка потрапила на очі: за одну дозу 0,5 мг «Оземпіку» просять 13990 грн, за дозу в 1 мг – 14490. Його вводять раз на тиждень. У скільки обійдеться цей препарат на місяць і відповідно на пів року, підрахувати нескладно.

Оскільки «Оземпік» – препарат для лікування діабету II типу, то чи можна його використовувати, як «чарівну пігулку» для схуднення? Наскільки він ефективний? Які побічні дії він може викликати? Які ризики для здоров’я несе придбання цього лікарського засобу через інтернет тощо. Про це ZAXID.NET запитав у ендокринологині, к.м.н, доцентки кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Оксани Капустинської.

«Оземпік» використовують для лікування хворих з діабетом II типу

За словами ендокринологині, до складу цього лікарського засобу входить молекула семаглютиду, основна дія якої скерована на імітацію ефектів глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1). Цей гормон виробляється в кишці під впливом іжі, зв'язується з відповідними рецепторами багатьох органів і має широкий спектр біологічних ефектів: від стимуляції вироблення інсуліну і регуляції рівня цукру в крові до сповільнення випорожнення шлунку, зменшення апетиту. Відчуття ситості під дією препарату триває довго і людина втрачає вагу через дефіцит калорій.

У світі зареєстровано кілька препаратів, які містять семаглютид, один з них – добре відомий «Оземпік», призначений виключно для лікування хворих на цукровий діабет 2 типу. Інший лікарський засіб – «Вегові» призначають при ожирінні дорослим та дітям від 12 років, дорослим з надлишковою вагою при наявності хоча б одного супутнього захворювання. Незважаючи на те, що «Вегові» і «Оземпік» містять однаковий активний інгредієнт, вони схвалені Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для різного використання, мають різні дози та лікують різні вікові групи.

Застосування семаглютиду з метою схуднення в Україні на сьогодні обмежене юридичними нормами. Препарат «Вегові» для зниження ваги в Україні не зареєстрований, а «Оземпік», який застосовується для хворих на цукровий діабет 2 типу, хоч і зареєстрований, проте в Україну офіційно не завозиться.

«Така непроста ситуація, мабуть, і призвела до того, що багато хто з українців, почувши про високу ефективність семагютиду, намагається самотужки придбати ліки для схуднення, обравши для такої цілі лікарський препарат «Оземпік». Та кожен має розуміти, що наражає себе на небезпеку, адже покази, особливості застосування та протипокази до будь-якого фармакологічного засобу без виключень визначає лише лікар», – каже ендокринологиня.

Побічні дії «Оземпіку»

Як і будь-який інший лікарський засіб, «Оземпік» може викликати побічні дії.

«Побічні дії при використанні семаглютиду проявляються не у всіх, але вони можливі. Найбільш поширені – нудота, блювання, діарея, біль у шлунку та закрепи. В окремих пацієнтів може розвинутися гострий панкреатит (запалення підшлункової залози), проблеми з жовчним міхурем, нирками, підскорене серцебиття. Можуть бути побічні ефекти, пов'язані з алергічними реакціями, індивідуальною непереносимістю. В дослідженнях на тваринах семаглютид викликав розвиток певного типу пухлин щитоподібної залози, саме тому існує настороженість, що і в людей може розвинутись це ускладнення. Тож препарат категорично не можна застосовувати тим, у кого є або у когось із рідних був рак щитовидної залози», – каже Оксана Капустинська.

За словами ендокринологині, і «Оземпік», і «Вегові» не можна застосовувати пацієнтам, які ідуть на операцію, бо препарат сповільнює моторику і їжа, рідина, які є у шлунку не проходять, а можуть повертатися, тож є ризик потрапляння вмісту шлунка в легені під час операції чи інших процедур, де використовують анестезію. Препарат не досліджувався у вагітних і тих, хто годує дітей грудьми, тому гарантувати безпеку ніхто не може. Якщо людина вживає інші медпрепарати, то обов’язково треба врахувати їх сумісність.

Чи повертається вага після зупинки використання препарата?

«Семаглютид аж ніяк не є цілющою таблеткою від ожиріння. Необхідно розуміти, що до розвитку надмірної ваги чи ожиріння призводить не дефіцит молекули глюкагоноподібного пептиду-1, аналогом якого є препарат. Розвиток цього стану найчастіше пов'язаний з малорухливим способом життя, споживанням висококалорійної їжі, хронічним стресом, а нерідко – обтяжливою спадковістю чи певними захворюваннями, пов'язаними з метаболічними розладами», – каже Оксана Капустинська.

Саме тому, в кожному окремому випадку лікарю доводиться аналізувати усі чинники, які могли викликати розвиток ожиріння. І якщо ці причинні чинники не вдалося усунути, існує висока вірогідність, що вага повернеться.

«Утім, є люди з ожирінням, які і спосіб життя змінили: почали збалансовано харчуватися, стали фізично активними, а вага стоїть на місці. Або інша категорія – пацієнти, у яких розвинулись ускладнення від надлишкової ваги. Ось для них медпрепарати для зниження ваги можуть стати трампліном для зниження маси тіла, а також потужною підмогою у зниженні ризиків для здоров'я», – каже ендокринологиня.

Середні втрати ваги у таких пацієнтів при застосуванні семаглютиду становлять 16%, а в окремих випадках понад 20%. Додатковим вагомим бонусом від застосування семаглютиду у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та надмірною вагою або ожирінням є зниження ризику смерті від серцево-судинних причин, інфаркту та інсульту.

Тож як із надлишковою вагою, ожирінням боротися українцям, якщо в Україні відсутній семаглютид для лікування ожиріння? Ендокринологиня каже, що є альтернатива – застосування препарату цієї ж фармакологічної компанії та фармакологічної групи, - ліраглутиду, який продається під торговою маркою «Саксенда» для лікуванні таких пацієнтів. Утім, використовувати його слід лише за рекомендацією лікаря.

Чи безпечно купувати ліки поза аптеками?

В Україні препарат «Оземпік» зареєстрований з 2022 року, але офіційно в Україну не завозився. Згідно з даними Держлікслужби, протягом 2022-2024 років «Оземпік» не надходив на державний контроль якості лікарських засобів. На офіційному сайті Держлікслужби повідомляють про окремі серії лікарського засобу «Оземпік», які офіційно не ввозилися на територію України та мають ознаки фальсифікації. «Вегові» як лікарський засіб в Україні не зареєстровано.

«В Україні ні «Оземпік», ні «Вегові» в аптеках не продаються, але їх можна купити на чорному ринку. Ці препарати мають зберігатися при певному температурному режимі. Якщо вони ввезені нелегально, то ніколи не можна гарантувати хімічний склад цього препарата, його якість, при якій температурі зберігався тощо. Тож купуючи такий препарат, пацієнт може наразити себе на небезпеку», – каже Оксана Капустинська.