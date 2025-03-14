Дуже низький рівень цукру небезпечний для здоров'я і життя людини

Низький рівень цукру в крові (нижче за 3,9 ммоль/л), або гіпоглікемія є небезпечним станом, який несе велику загрозу для здоров’я та життя людини, каже лікар-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець і радить, що робити в таких ситуаціях не лише хворим, а й рідним, друзям, колегам, які опинилися поруч. Ці знання знадобляться усім, бо дозволять вчасно надати людині необхідну допомогу.

Правило 15-15

При низькому рівні цукру в крові експерт радить дотримуйтеся правила 15-15.

«З'їжте 15 г вуглеводів і зачекайте 15 хвилин. Тоді знову перевірте рівень цукру в крові. Якщо він все ще менший за 3,9 ммоль/л, то повторіть це ще раз. Повторюйте ці кроки, доки рівень цукру в крові не повернеться до цільового діапазону», – радить Олег Швець.

Коли рівень цукру підвищиться, треба з'їсти невелику збалансовану порцію їжі, з вмістом білків, вуглеводів та жирів. І частіше перевіряти рівень цукру в крові, коли його зниження найбільш ймовірне, наприклад, у спекотну погоду або під час подорожей.

Які продукти варто споживати при низькому рівні цукру?

При низькому рівні цукру в крові організму необхідно якомога швидше засвоювати цукор. Продукти з високим вмістом клітковини (фрукти, боби, сочевиця) та продукти з високим вмістом жирів (шоколад, хлібобулочні вироби) сповільнюють засвоєння цукрів. Тому лікар радить мати при собі принаймні один з цих продуктів на випадок, якщо рівень цукру в крові буде занизьким:

пів склянки соку або звичайної солодкої газованої води (коли чи лимонаду)

1 ст. л цукру, меду або сиропу

тверді цукерки, льодяники або жувальні пастилки (дивіться на етикетці харчового продукту, скільки він вміщує цукру)

3-4 таблетки глюкози (дотримуйтесь інструкції)

Що робити при дуже низькому рівні цукру

Рівень цукру в крові нижче 3,1 ммоль/л, каже лікар, вважається дуже низьким. Ймовірно, при таких показниках правило 15-15 не спрацює. Залежно від симптомів, людина може бути не в змозі самостійно перевірити рівень цукру в крові або щось зробити для його нормалізації. Найкращим способом підвищити дуже низький рівень цукру в крові є ін'єкційний глюкагон. Набір глюкагону можна придбати за рецептом. Тож варто запитати у лікаря, чи потрібен вам такий набір, та як ним користуватися.

«Якщо людина непритомніє через дуже низький рівень цукру в крові, вона зазвичай прокидається протягом 15 хвилин після ін'єкції глюкагону. Якщо людина не прокидається протягом 15 хвилин після ін'єкції, їй слід ввести ще одну дозу. Одразу після ін'єкції глюкагону викликайте невідкладну медичну допомогу», – радить Олег Швець.

Якщо людина прокинулася і може ковтати, дайте їй швидкодіюче джерело цукру (звичайну недієтичну солодку газовану воду або фруктовий сік). Потім запропонуйте з'їсти джерело вуглеводів тривалої дії з білком (наприклад, крекери з сиром, бутерброд з м'ясом).

Як запобігти низькому рівню цукру у крові?

Одним з найкращих способів є постійний моніторинг. Він допоможе помітити тенденції та скоригувати свої дії до того, як рівень цукру в крові впаде занадто низько.

«Якщо продовжують траплятися епізоди гіпоглікемії, розкажіть лікарю про це, а також про прийом ліків, фізичну активність та раціон. Можливо, він виявить закономірності та допоможе запобігти низьким рівням цукру, зробивши відповідні корективи. Не вносьте жодних змін у прийом препаратів без консультації з лікарем», – каже гастроентеролог.

Друзі, рідні, колеги та інші люди, з якими ви часто перебуваєте поруч, мають знати, як поводитися, коли у вас падає рівень цукру в крові. Зокрема, вони повинні знати, де зберігається набір для ін'єкцій глюкагону та як ним користуватися. Якщо рівень цукру в крові дуже низький, людина може не прокинутися або не бути здатною піклуватися про себе. Ще одним симптомом низького рівня цукру в крові є затуманення свідомості, що погіршує здатність швидко мислити та ухвалювати рішення щодо нормалізації рівня цукру в крові.