Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти

6 березня проводиться Всесвітній день боротьби з глаукомою. НСЗУ нагадує про основні симптоми цього захворювання і роз’яснює, яке лікування хворі можуть отримати безоплатно.

Глаукома — це хронічне захворювання ока, яке виникає внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску та ураження зорового нерва. Початок захворювання часто протікає безсимптомно. Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти, кажуть у НСЗУ.

Хто входить до групи ризику?

Це захворювання може підстерегти будь-кого, але особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди, у яких є:

спадковість і сімейний анамнез;

вік старше 40 років;

наявність супутньої судинної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені);

паління;

хронічний стрес;

особливості будови ока;

рівень внутрішньоочного тиску;

короткозорість або далекозорість тощо.

Симптоми глаукоми

- затуманення зору;

- поява «сітки» перед очима;

- наявність веселкових кіл при погляді на джерело світла;

- відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості й тиску;

- незначна різь в оці;

- почуття зволоження ока;

- погіршення здатності бачити в сутінках;

- незначний біль навколо очей.

Як отримати безоплатне лікування?

Якщо ви помітили ці ознаки, у НСЗУ радять звернутися до сімейного лікаря, який у разі необхідності додаткового обстеження випише е-направлення до офтальмолога. В офтальмолога гарантовані безоплатно: консультація, діагностика, огляд, лікування станів, повʼязаних із захворюваннями очей, зору і придаткового апарата, а також послуги, повʼязані з втручаннями на оці.

З липня 2025 року до програми «Доступні ліки» увійдуть препарати для лікування глаукоми. Зокрема, такі лікарські засоби за їх міжнародними непатентованими назвами (МНН): Тимолол (Timolol) краплі очні, Латанопрост (Latanoprost) краплі очні, Пілокарпін (Pilocarpine) краплі очні.

З 1 січня у програмі реімбурсації вже доступні Ацетазоламід (Acetazolamide) таблетки для лікування глаукоми.