Останнім часом з’явилося чимало інформації про те, що з 1 березня частині українців можуть анулювати декларації з сімейними лікарями і вони втратять доступ до безкоштовної медицини. Йдеться про пацієнтів, які не пройшли успішно автоматичну верифікацію в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), у першу чергу – про дітей. Подібні повідомлення поширювалися як у соцмережах, так і у відомих медіа, зокрема, ануляцію декларацій анонсували УНІАН та «Кореспондент».

Насправді ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Пояснюємо, у чому суть.

Що відбувається з деклараціями пацієнтів?

У 2024 році розпочалася верифікація пацієнтів у ЕСОЗ з Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО), щоб в ЕСОЗ були актуальні дані про всіх пацієнтів. Цей процес автоматичний і жодних дій від пацієнта не потребує. Перевіряли прізвище, імʼя та по батькові пацієнта, індивідуальний податковий номер та серію і номер документа, що посвідчує особу. Оскільки дітям до 14 років можна, але не обовʼязково отримувати ІПН, до алгоритму в кінці 2024 року внесли зміни, які дозволили верифікацію дітей за свідоцтвом про народження.

«Дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я з державним реєстром фізичних осіб-платників податків. НСЗУ не висуває і не буде висувати такої вимоги. Дітям до 14 років достатньо мати свідоцтво про народження. У подальшому верифікація записів про дітей буде відбуватися саме по свідоцтву про народження», – кажуть у НСЗУ.

У результаті пацієнти отримували один зі статусів:

«успішна верифікація» – якщо всі дані коректні та актуальні;

«потребує верифікації» – якщо дані ще не встигли перевірити;

«неуспішна верифікація» – якщо є розбіжності в даних в ЕСОЗ та в ДРФО (у цьому випадку зазвичай лікар контактує з пацієнтом для уточнення даних та визначення алгоритму подальших дій, залежно від того, де в даних сталася помилка).

Чи анулюють декларації пацієнтів, які мають статус «неуспішна верифікація»?

Як повідомляла НСЗУ, пацієнту зі статусом «неуспішна верифікація» не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги. Механізму анулювання декларацій через неуспішну верифікацію не існує. Незалежно від статусу верифікації пацієнта, медичні послуги в закладах охорони здоровʼя, які мають договір з НСЗУ, надаються пацієнту безоплатно.

Це підтвердила голова голова НСЗУ Наталія Гусак під час ефіру 28 лютого з медичною експерткою ЮНІСЕФ в Україні Катериною Булавіною.

«Такого ніде не визначено у нас в нормативно-правових актах, і такого нема в планах. І це виключно маніпуляція. Держава не може формулювати політику щодо розірвання в якийсь момент декларацій, тому що це право пацієнта і лікаря», – каже Наталія Гусак.

То що буде з 1 березня?

Водночас з 1 березня за декларації зі статусом «неуспішна верифікація» лікарні б не мали отримувати оплату: тобто до ставки, яку отримував лікар-ФОП чи медзаклад за декларацію неуспішно верифікованого пацієнта, застосовується коефіцієнт 0.

Але навіть не з 1 березня

У п’ятницю, 28 лютого, стало відомо, що уряд відтермінував застосування коригувального коефіцієнта для неверифікованих записів про дітей до 18 років до 1 липня, повідомила НСЗУ. Оплата за дітей, які не пройшли верифікацію до 1 березня, буде продовжуватися в повному обсязі.

Що робити, якщо медзаклад чи лікар відмовляє надавати допомогу пацієнту з неуспішно верифікованою декларацією?

Якщо пацієнту відмовляють в наданні безоплатної допомоги, передбаченої декларацією з сімейним лікарем, він чи вона може поскаржитися в НСЗУ. Для успішного розгляду скарги до неї варто додати максимум доказів порушень прав пацієнта, якщо такі є.

Подати скаргу можна кількома способами: