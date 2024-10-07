Постійна втома - одна із симптомів дефіциту заліза

В організмі людини залізо допомагає виробляти гемоглобін і переносити кисень по всьому тілу. Якщо організм не отримує достатньо заліза, рівень гемоглобіну падає, і це може обмежити надходження кисню, що призводить до залізодефіцитної анемії. Причини дефіциту заліза можуть критися у неправильному харчуванні або свідчити про серйозні хвороби, твердить доктор медичний наук, лікар сімейної медицини Девід Брилл, DO. Він назвав Cleveland Clinic шість ознак, які можуть свідчити про дефіцит заліза і які не можна ігнорувати.

Ознаки, які можуть вказувати на дефіцит заліза

1. Бліда або жовта шкіра. Через дефіцит заліза шкіра обличчя, губи, внутрішня частина повік можуть виглядати блідими або жовтуватими. Гемоглобін у еритроцитах має червоний колір і якщо є низький вміст заліза, це може вплинути на колір обличчя.

2. Постійна втома і слабкість. Відчувати втому час від часу – нормально, але якщо ви постійно відчуваєте виснаження без чіткої причини, навіть після достатнього відпочинку, це може бути ознакою низького рівня заліза.

3. Задишка. Залізо необхідне для транспортування кисню в організмі. Низький рівень заліза може зменшити доставку кисню до тканин, що призводить до задишки, особливо під час фізичної активності.

4. Озноб. Залізодефіцитна анемія спричиняє погану циркуляцію крові і це може вплинути на те, як ви відчуваєте температуру. Люди з низьким рівнем заліза часто відчувають холод, особливо в руках і ногах.

5. Потяг до вживання льоду або нехарчових продуктів. Таке інколи буває, каже Девід Брил. Люди з дефіцитом заліза можуть відчувати тягу до нехарчових продуктів. Цей стан може мати багато причин, але низький рівень заліза може бути однією з них.

6. Ламкість нігтів або випадання волосся. Дефіцит заліза може спричинити ламкість або ложкоподібну форму нігтів (койлоніхія) і сприяти випадінню волосся, особливо у жінок.

Хто найчастіше потрапляє у групу ризику?

Вищий ризик розвитку дефіциту заліза, за словами доктора, мають жінки. «Безперечно, жінки більше схильні до ризику дефіциту заліза, який може початися з початком менструального циклу», – каже доктор.

Жінки також піддаються більшому ризику аутоімунних розладів і гіпотиреозу, що може спричинити анемію.

Ризик дефіциту заліза зростає і у літніх людей, бо з віком апетит зазвичай знижується, і вони можуть недоотримувати достатню кількість заліза з продуктами харчування.

Люди, які вживають ліки для розрідження крові, також у групі ризику, а також ті, хто проходить хіміотерапію та інші види лікування раку.

Що робити, якщо вам здається, що у вас мало заліза?

Найкраще поговорити з сімейним лікарем. Аналізи крові можуть визначити дефіцит заліза, але це лише частина оцінки під час відвідування лікаря.

«Хороший анамнез і медичне обстеження – це інструменти, які не можуть перемогти жодні технології. Лабораторні дослідження я б рекомендував проводити щороку, щоб ми мали змогу оглядатися, якщо з часом відбудуться якісь зміни», –каже доктор Девід Брилл.

Як лікується дефіцит заліза?

Лікар спершу визначить причину дефіциту заліза. Якщо причиною є бідний на залізо раціон, то порекомендують додати більше продуктів, багатих залізом. Доктор Брилл рекомендує частіше включати у меню такі продукти:

кіноа

шпинат

червоне м’яcо

устриці

арахісове масло

насіння гарбуза або кабачків

квасоля та сочевиця.

Лікар також може призначити добавки заліза. «Кожний тип лікування має свої плюси і мінуси. Ми беремо до уваги причину та тяжкість симптомів. Якщо ступінь тяжкості загрожує життю, можемо зробити переливання крові. Однак це не є рішення для всіх», – каже Девід Брилл.