У весняно-літній сезон при збалансованому харчуванні достатньо 10–15 хв перебування на вулиці, щоб здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.

Вітамін D допомагає допомагає організму засвоювати кальцій і фосфор, які необхідні для здоров'я зубів і кісток. Він також допомагає імунній системі боротися з інфекціями, підтримує нервову функцію та м'язову силу. Науковці та експерти стверджують, що насправді вітамін D є не вітаміном, а гормоном, бо виробляється у нашій шкірі під дією сонячного світла, повідомив гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець. Лікар також розповів про джерела, з яких організм може отримувати цей вітамін, і попередив про небезпеки, які можуть виникнути, якщо є дефіцит цього вітаміну.

Харчові джерела, з якого можна отримати цей вітамін, каже лікар, дуже обмежені, тому навіть добре збалансована дієта навряд чи може містити достатню кількість вітаміну D, щоб задовольнити потреби організму. Тому все більш поширеною є політика і практика збагачення (фортифікації) харчових продуктів вітаміном D.

Чим небезпечний для організму дефіцит вітаміну D?

«Дефіцит вітаміну D у дорослих може призвести до розм'якшення кісток (остеомаляція) та ослаблення кісток (остеопороз), через що вони можуть легко ламатися. У дітей, які не отримують достатньо вітаміну D, може розвинутися рахіт, який спричиняє деформацію кісток, слабкість м'язів і затримку росту», – каже Олег Швець.

До групи ризику входять люди, які:

мають підвищену потребу у вітаміні D (жінки, які вагітні або годують грудьми);

не можуть виробляти достатню кількість вітаміну D (більш як 65 років або з темним відтінком шкіри);

мало бувають на сонці (тривалий час перебувають вдома/в закритому приміщенні або закривають більшу частину шкіри на відкритому повітрі);

мають високий індекс маси тіла (ІМТ);

мають захворювання, які перешкоджають засвоєнню вітаміну D у травному каналі (хвороба Крона, целіакія, попередня операція зі зниження ваги, синдром короткого кишківника);

мають захворювання, що впливає на те, як організм метаболізує вітамін D (важкі захворювання печінки або хронічні захворювання нирок);

приймають певні ліки (наприклад, протисудомні, противірусні, холестирамін або рифампіцин).

Як забезпечити організм достатньою кількістю вітаміну D

«Найкращим джерелом вітаміну D є його утворення в нашій шкірі під дією ультрафіолетових променів сонячного світла. У період приблизно з середини квітня по середину вересня є змога отримати необхідний вітамін D з сонячного світла, що потрапляє на шкіру. Однак кількість, яку може виробити організм, залежить від того, наскільки інтенсивне сонячне світло, як довго і яка частина шкіри перебуває під впливом сонячних променів, від регіону проживання, віку та відтінку шкіри», – каже Олег Швець.

Лікар попереджає, що занадто тривале перебування на сонці може призвести до сонячних опіків, що підвищує ризик розвитку раку шкіри. Тож аби отримати достатню кількість вітаміну D і уникнути ризиків, рекомендують проводити час у затінку між 11:00 та 15:00, уникати сонячних опіків, одягати відповідний одяг і сонцезахисні окуляри, використовувати сонцезахисний крем з фактором захисту не менше 30.

Невелика кількість вітаміну D є і у продуктах: жирна риба (як лосось, сардини, оселедець і скумбрія), яєчні жовтки, червоне м'ясо, печінка, деякі гриби, дитячі суміші та продукти, збагачені вітаміном D, переважно молочні продукти.

Тож якщо ви не отримуєте достатню кількість вітаміну D, доцільно приймати дієтичні добавки. Та перш ніж їх приймати, Олег Швець радить проконсультуватися з лікарем, особливо людям, у яких високий рівень кальцію або вони приймають ліки проти захворювань печінки чи нирок, раку, епілепсії, грибкових інфекцій, серцевих захворювань тощо.