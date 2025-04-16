Суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Львова Ігор Обрізко 16 квітня зачитує рішення суду

У середу, 16 квітня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова відмовився поновити на посаді звинуваченого у вимаганні хабарів ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Суд залишив без змін рішення Тернопільського окружного адмінсуду, який у листопаді 2023 року відсторонив Головка.

Зазначимо, що своє звільнення з посади голови Тернопільської ради Михайло Головко оскаржує не вперше. У серпні 2024 року суд виніс рішення на користь Головка й зобов’язав облраду поновити його на посаді й виплатити 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Після цього депутати облради вдруге звільнили Головка з посади. За звільнення проголосували одноголосно, але згодом погодилися виплатити зарплату за час вимушеного прогулу. Проте ексголова вважає, що рішення не має законної сили, і знову оскаржив його в апеляції.

Справу 16 квітня розглядали без Головка та його представників. Вони подали клопотання, що «позивач раптово захворів». У суді представниця облради Оксана Михальчук вкотре наголосила, що апеляційна скарга звільненого голови є безпідставною.

Під час попереднього судового засідання 9 квітня справу розглядали за участі адвоката Михайла Головка Ярослава Нагалки. За його словами, коли у серпні 2024 року апеляційний суд поновив Головка на посаді, то Тернопільська облрада проголосувала за його звільнення до того, як він доїхав зі Львова до Тернополя. Юрист зазначив, що це порушує права Головка, оскільки обласна рада звільнила його, не поновивши на посаді. За словами адвоката, він не знав, о котрій годині почнеться сесія, де вдруге голосуватимуть за звільнення. На запитання суддів, чому облрада вперше звільнила Головка, юрист не відповів.

Під час засідання 9 квітня Оксана Михальчук зауважила, що також брала участь у судовому засіданні, на якому поновили Головка, проте на сесію вона встигла. Представниця облради наголосила, що облрада виплатила Головку зарплату за час вимушеного прогулу, тому не можна стверджувати, що до рішення суду підійшли формально. Вона додала, що облрада вже обрала нового голову.

Зазначимо, що Михайло Головко очолив Тернопільську обласну раду від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».

За інформацією НАБУ та САП, Головка та двох заступників керівника Тернопільської ОВА (Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука) затримали за вимагання 2,4 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктури, які 2022 року проводило комунальне підприємство Тернопільської облради. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка, в яких той постійно згадував голову ОВА Володимира Труша.

28 червня 2023 року ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов з СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов'язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка.