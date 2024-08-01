Голосування за повторне звільнення Головка проходило таємно

Депутати Тернопільської облради повторно звільнили підозрюваного у хабарництві Михайла Головка після рішення Львівського суду. Михайло Головко 1 серпня виграв апеляцію в Восьмому апеляційному адміністративному суді Львова стосовно свого звільнення з посади голови облради. Суд постановив поновити ексчиновника на посаді і виплатити йому компенсацію за вимушений прогул.

Депутати Тернопільської облради о 14:00 сьогодні, 1 серпня, зібралися на чергову сесію. Після зачитання порядку денного виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук оголосив рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова щодо поновлення Головка на посаді голови облради.

Після цього депутат фракції «Слуга народу» Денис Милий вніс до порядку денного питання про повторне звільнення голови обласної ради Михайла Головка. Депутати підтримали проєкт, а саме голосування за звільнення Михайла Головка зробили таємним. Після підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати – депутати проголосували одноголосно – 40 голосів «за». Загалом у Тернопільській облраді 61 депутат.

Нагадаємо, що 41-річний Михайло Головко та двоє заступників керівника Тернопільської ОВА (Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук) вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктури, які 2022 року проводило комунальне підприємство Тернопільської облради. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка, в яких той постійно згадував голову ОВА Володимира Труша.

Під час обшуків 27 червня 2023 року у кабінеті Михайла Головка правоохоронці знайшли вибухівку. На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехнічні спеціалісти.

Згодом, 28 червня 2023 року, ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов з СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов'язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка.

У листопаді 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід і призначив підозрюваного у вимаганні хабарів Головку цілодобовий домашній арешт. Чиновник намагався поновитися на посаді у березні 2024 року, але Тернопільський окружний адміністративний суд не задовольнив позов.

Додамо, що Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. Раніше він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».