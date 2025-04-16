Голова правління Українсько-Литовської торгової палати Крістіна Лайма Алекнієне

Компанія голови правління Українсько-Литовської торгово-промислової палати Крістіни Лайми Алекнієне [Kristina Laima Aleknienė], яка публічно засуджує російську агресію проти України, уклала низку угод на експорт медичних товарів до Білорусі. Про це 16 квітня пише литовський мовник LRT із посиланням на відповідні документи.

Крістіна Лайма Алекнієне очолює компанію Euromed Distribution у Вільнюсі. Минулого року компанія отримала дозвіл від міністерства економіки та інновацій на експорт медичних товарів та обладнання до лікарень у Білорусі. Загальна вартість угод становить десятки мільйонів євро.

Крістіна Лайма Алекнієне не стала коментувати ситуацію LRT, пояснивши, що їй доведеться перевірити інформацію в акціонерів Euromed Distribution – британської компанії Euromed Healthcare group.

Зазначається, що дозвіл на експорт медтоварів до Білорусі підписав 11 грудня 2024 року тодішній віцеміністр Литви Кароліс Жемайтіс [ Karolis Žemaitis] у свій останній робочий день перед зміною уряду.

З його слів, ці товари не підпадають під санкції та були призначені для білоруських дитячих лікарень. Водночас він погодився, що можуть виникнути питання, якщо ці товари потраплять не лише до дитячих медзакладів.

У чинному до кінця 2025 року дозволі на експорт зазначено, що кінцевими одержувачами товару є лікарні та медичні установи Мінська, Могильова та інших міст. Один з отримувачів – дитяча поліклініка в Гомелі.

«Офіційними замовниками є дві білоруські компанії: “Белреамед” і “Тосилена”. Кінцевими бенефіціарами є державні медичні установи Білорусі, в тому числі П’ята клінічна лікарня Мінська. Міжнародні журналістські розслідування неодноразово виявляли, що поранені на фронті російські військові лікуються в Білорусі», – зауважує видання.

У міністерстві економіки та інновацій Литви повідомили, що зараз з’ясовують законність цього дозволу та ймовірні ризики. У випадку порушень відомство може припинити дію ліцензії.