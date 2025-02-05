Кримінальна служба литовської митниці у середу, 5 лютого, повідомила про масштабні обшуки в країні через постачання автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій. За причетність до схем затримали двох білорусів та двох литовських громадян.

Литовські правоохоронці провели обшуки в офісах компанії, яка займається вантажоперевезеннями та продажем техніки у Вільнюсі та його околицях. Слідчі розповіли, що загалом у 2024 році до Росії та Білорусі в обхід санкцій доставили 30 транспортних засобів, серед яких тягачі та напівпричепи, а також легкові автомобілі класу люкс BMW, Mercedes-Benz та інші. Їхня загальна вартість сягає 1,7 млн євро.

Автомобілі виїжджали з Литви під різними приводами та залишалися зареєстрованими у країні, а в Росії чи Білорусі вони отримували реєстрацію як нові транспортні засоби.

«Під час розслідування співробітники митниці затримали 17 тягачів та 15 напівпричепів. Загальна вартість цих транспортних засобів оцінюють на суму близько 1,5 млн євро», – додають у повідомленні.

За підозрою в порушеннях міжнародних санкцій затримали двох білоруських і двох литовських громадян.

Відзначимо, що Росія перебуває під санкціями у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Серед обмежень є також заборона на експорт автомобілів.

У грудні стало відомо, що німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті до Росії зі своєї філії в місті Ганновер. Російським покупцям, попри накладені санкції, передали понад 100 автомобілів BMW преміумкласу.