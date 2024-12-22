Автомобілі потрапляють на російський ринок через так званий сірий імпорт

Німецький автоконцерн BMW в результаті внутрішньої перевірки виявив порушення в експорті до Росії автомобілів із заводу в Ганновері. Про це у неділю, 22 грудня, повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на заяву компанії.

Німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті до Росії зі своєї філії в місті Ганновер.

Раніше видання Business Insider писало, що російським покупцям, попри накладені санкції, передали понад 100 автомобілів BMW преміумкласу. Мюнхенська компанія підтвердила цю інформацію й заявила, що зупинила експорт і звільнила причетних до нього працівників.

Відзначимо, що Росія перебуває під санкціями у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Серед обмежень є також заборона на експорт автомобілів. BMW наголошує, що компанія дотримується санкцій, однак продукція іноді потрапляє на російський ринок через так званий сірий імпорт. У цьому випадку товар постачається третіми сторонами, минаючи офіційні канали.

BMW Group зауважила, що активно вживає заходів для припинення такого імпорту.

Нагадаємо, британський автомобільний концерн Jaguar Land Rover продав 100% акцій свого російського представництва місцевим топменеджерам. Угода з продажу активів відбулася 31 жовтня.