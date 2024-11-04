Компанія Jaguar Land Rover працювала у в Москві з 2008 року

Британський автомобільний концерн Jaguar Land Rover продав 100% акцій свого російського представництва місцевим топменеджерам. Угода з продажу активів відбулася 31 жовтня. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, повідомило видання liga.net в понеділок, 4 листопада.

Покупцем акцій представництва Jaguar Land Rover (ТОВ «Ягуар Ленд Ровер») стало ТОВ «ВСКД Моторс», зареєстроване у Москві наприкінці 2022 року. Інші деталі угоди наразі невідомі.

Компанія Jaguar Land Rover працювала у в Москві з 2008 року й займалася імпортом, продажем та обслуговуванням автомобілів преміумкласу Land Rover і Jaguar. За даними російських ЗМІ, у 2014 рік дохід компанії на російському ринку перевищив 60 млрд рублів (близько 1,58 млрд доларів). Тоді в Росії було продано близько 23 тис. автомобілів, серед яких – 21 100 Land Rover і 1600 Jaguar.

Зауважимо, з часу повномасштабного вторгнення компанія Jaguar Land Rover призупинила постачання в Росію нових авто. У 2022 році дохід російської компанії становив 7,5 млрд рублів (приблизно 110,29 млн доларів), а у 2023 році – 1,5 млрд рублів (18, 75 млн доларів). Також у 2022 році чистий збиток компанії перевищив 1 млрд рублів (14, 71 млн доларів), у 2023 році – 560 млн рублів (7 млн доларів).

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що французька мережа гіпермаркетів «Ашан» продає дочірню компанію в Росії, де працювали 230 магазинів. Російський ринок займав 10% доходу «Ашану», що становить понад 3 млрд євро.