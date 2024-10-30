У Фінляндії заарештували нерухомість та акції, що належать Росії на загальну вартість у понад 35 млн євро. Про це повідомила національна телерадіомовна компанія країни Yle 29 жовтня.

Видання ознайомилося зі списком служби судових приставів та встановило, що у країні заарештували близько 40 російських об’єктів на загальну суму у понад 35 млн євро. Серед них:

російський центр науки і культури в Гельсінкі,

приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів,

квартири у різних містах країни.

Арешт пов’язаний з рішенням міжнародного арбітражного суду Гаазі, винесеним у квітні 2023 року. У Yle додають, що відтепер нерухомість не можна продати чи передати.

Нагадаємо, 12 квітня арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському «Нафтогазу» 5 млрд доларів за незаконно захоплені у 2014 році активи компанії в Криму.

Наприкінці жовтня у окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі російські активи.