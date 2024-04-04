Влада Фінляндії вирішила залишити закритими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений строк. Прикордонні пункти пропуску будуть закриті з 15 квітня, йдеться у повідомленні фінського уряду.

В уряді не зазначили конкретної дати закінчення терміну закриття кордону, зазначивши лише, що воно триватиме «до подальшого повідомлення» і «не довше, ніж це потрібно».

Крім того, пункти перетину кордону Хапасаарі, порт Нуйямаа і водний шлях Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових катерів.

В уряді пояснили, що таким чином готуються до того, що використання Росією міграції як засобу тиску на Фінляндію може поширитися і на водний транспорт.

«Навесні не було отримано жодних фактів, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація на кордоні суттєво змінилася», – цитує голову МВС країни Марі Рантанен видання Yle.

За її словами, керована міграція є одним зі способів тиску Росії на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада 2023 року. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів. Спочатку кордон закрили на півтора місяця, згодом дію цього рішення продовжували.

14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні – «Вааліма» та «Ніірала». Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії.