Країни Великої сімки досягли консенсусу щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Про це йдеться у заяві лідерів країн G7 від 25 жовтня.

«Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів», – зазначають у документі.

Гроші розподілять кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні. Виплату планують розпочати до кінця 2024 року.

«Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність за своєчасну імплементацію цього історичного рішення лідерів G7 міністрами фінансів, які погодили технічне рішення, що забезпечує послідовність, координацію, справедливий розподіл кредитування та солідарність між усіма партнерами G7», – додали у заяві.

Фінансова допомога Україні

У вівторок, 22 жовтня, Європейський парламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро для на 2025 рік для України.

22 жовтня Велика Британія першою з країн G7 надала Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,93 млрд доларів) кредиту, який погасять коштом доходів від заморожених активів Росії. Гроші з кредиту інвестують у ключове оборонне обладнання – ППО та артилерійські системи.