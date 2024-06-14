G7 розглянуть усі можливі правові шляхи, щоб змусити Росію виплатити компенсацію

Лідери країн «Великої сімки» (G7) мають намір добиватися від Росії виплати компенсації Україні у розмірі 486 млрд доларів компенсації за завдані війною збитки. Про це йдеться у заяві учасників саміту, яку у п’ятницю, 14 червня, поширює італійське агентство ANSA.

«Росія має покласти край своїй незаконній агресивній війні і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, ця шкода зараз перевищує 486 млрд доларів», – йдеться у заяві.

У документі зазначається, що країни G7 розглянуть усі можливі правові шляхи, щоб змусити Росію виплатити компенсацію. Крім того, G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки Росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.

Лідери наголосили на непохитній підтримці України та пообіцяли й надалі надавати Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу.

Зауважимо, що сума у 486 млрд доларів базується на оцінці наслідків війни, проведеної Світовим банком, Європейською комісією та ООН у лютому. Прямі збитки України з початку вторгнення досягли 152 млрд доларів, включаючи найбільш постраждалі галузі, такі як житло, транспорт, торгівля, промисловість, енергетика та сільське господарство. Загальні витрати на відновлення та реконструкцію містять в собі заходи, необхідні для перебудови України в сучасну, низьковуглецеву, інклюзивну та стійку до кліматичних змін державу.

Нагадаємо, що напередодні лідери країн G7 домовилися про надання кредиту для України на 50 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Київ отримає ці гроші кількома каналами, їх можна буде використовувати у військових, гуманітарних та відновлювальних цілях. У Вашингтоні розраховують, що Київ отримає кошти вже цього літа.