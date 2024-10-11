Фонд Світового банку для України становитиме щонайменше 10 млрд доларів

Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю, 11 жовтня.

За словами прем’єра, головними донорами фонду стануть США та ще кілька країн. Також у майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори.

«Кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету – заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення», – додав Денис Шмигаль.

Як повідомила 11 жовтня інформаційна агенція Reaters з посиланням на власні джерела, Виконавча рада Світового банку схвалила створення посередницького фонду для підтримки України, донорами якого стануть США, Канада та Японія. За словами одного з джерел Reaters, точні розміри внесків трьох країн ще не визначені. Фонд допоможе виконати обіцянку країн «Великої сімки» (G7) надати Україні до 50 млрд доларів додаткового фінансування до кінця поточного року.

Нагадаємо, 20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Євросоюз надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38,3 млрд доларів). Ідеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів від країн G7, яку погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів. 9 жовтня Рада ЄС погодила надання 35 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Раніше у червні лідери країн «Великої сімки» офіційно погодили виділення Україні 50 млрд доларів кредиту. Гроші повинні були виділити до кінця 2024 року на безповоротній основі. А погасити цей кредит мали б доходами зі заморожених російських активів. Утім, США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів російських активів.