Фінансування скерують на безпеку та реформу НУШ

Світовий банк профінансує реформи НУШ та питання безпеки й інклюзивності для українських школярів. Для цього на українську систему освіти впродовж трьох років виділять 415 млн доларів. У середу, 11 вересня, МОН підписало чотирирічну угоду зі Світовим банком і Міністерством фінансів України про фінансування освітньої галузі. Про це повідомив міністр Оксен Лісовий.

За словами міністра, перший пріоритет програми співпраці – інвестиції у відновлення доступу до безпечного і якісного навчання. Угода передбачає будівництво і модернізацію укриттів, а також закупівлю безпечних й інклюзивних автобусів для перевезення учнів.

Другий пріоритет програми співпраці передбачає посилення інституційної спроможності імплементації реформи Нової української школи:

забезпечення всіх учнів базової школи оновленими підручниками і навчальними матеріалами, які відповідають принципам НУШ;

підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Грантові кошти підтримають пілотування НУШ у 8-9 класах базової школи та в 10-12 класах старшої профільної школи.

Угоди підписали за програмою LEARN — «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні». Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням 415 млн доларів США. Це перша за довгі роки угода між Україною і Світовим банком для підтримки шкільної освіти.

Раніше Міністерство освіти і науки України повідомляло, що шукає можливості для підвищення заробітної плати шкільним педагогам. За попередніми підрахунками, для цього потрібно додатково від 48 до 270 млрд грн.