Кредитні гроші Україна інвестує у протиповітряну оборону та артилерію

Велика Британія першою з країн G7 надала Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів кредиту, який погасять за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Про це 22 жовтня повідомили на сайті британського уряду.

Кредит на суму в близько 2,93 млрд доларів Україна інвестує у ключове обладнання для відбиття російської агресії, зокрема у протиповітряну оборону та артилерію.

«2,26 млрд фунтів стерлінгів – це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб», – йдеться у повідомленні.

Кредит погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

«Підтримка України є критично важливою для захисту демократичних цінностей, які наразі відстоюються на українських полях бою», – наголосила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий пакет допомоги на 400 млн доларів. Гроші спрямують на закупівлю боєприпасів, військової техніки та озброєння для українських військових.

Також Сполучені Штати Америки готують пакет фінансової допомоги на 800 млн доларів для виробництва безпілотників в Україні.