Новий підрозділ створили, аби контролювати дотримання торгівельних санкцій. Для цього його працівникам розширили повноваження для покарання компаній, які порушують заборони на експорт послуг до Росії. Про це 10 жовтня повідомив Reuters.

Відомо, що від 2022 року Велика Британія запровадила санкції щодо Росії на понад 26 млрд доларів. Для контролю за дотриманням накладених обмежень відтепер буде слідкувати управління із застосування торгівельних санкцій (OTSI).

«Цей підрозділ допоможе нам разом із бізнесом продовжувати чинити максимальний тиск на путінський режим», – зазначив міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс.

Новий підрозділ наділили такими повноваженнями:

правом накладати штрафи на компанії, які порушили санкції,

публічно розкривати інформацію про порушників санкцій,

контролювати дотримання санкцій у сфері професійних і ділових послуг.

Важливо, що OTSI зможе розслідувати дії британців, які порушують санкції, навіть якщо вони працюють у третіх країнах.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 8 жовтня затвердила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб Росії, які причетні до дестабілізуючих дій за кордоном.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти фізичної особи та низки компаній, які проводили незаконні фінансові транзакції між Росією та КНДР. Фігуранти допомагали Північній Кореї отримувати долари та рублі у банкнотах.

Також 26 вересня уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ та окремих росіян, яких підозрюють у кіберзлочинах.