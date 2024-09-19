Росіяни передавали КНДР долари та рублі, за які країна створює зброю

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти фізичної особи та низки компаній, які проводили незаконні фінансові транзакції між Росією та КНДР. Фігуранти допомагали Північній Кореї отримувати долари та рублі у банкнотах, повідомили у четвер, 19 вересня, у пресслужбі Мінфіну США.

За даними міністерства, санкції запровадили проти двох підсанкційних державних банків Північної Кореї — «Зовнішньоторговельним банком» і банківською корпорацією «Квансон», а також трьох російських компаній, які працювали в незаконній фінансовій мережі Росії на КНДР. Банки дозволяли Північній Кореї отримувати іноземну валюту для фінансування програм зі створення балістики та зброї масового ураження.

Для виконання транзакцій між Північною Кореєю російський Центробанк використовував південноосетинський банк «МРБ Банк». Ця установа виконувала роль підставної компанії для російського «ЦСМРБанку», віцепрезидент якого, Дмитрій Нікулін відкрив рахунки для банків з КНДР. За допомогою «МРБ Банк» Нікулін координував з північнокорейськими представниками перекази мільйонів доларів та російських рублів у банкнотах.

Зазначається, що банк з Південної Осетії використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до Північної Кореї.

Мінфін США додав, що до фінансової оборудки також причетна «Російська фінансова корпорація», яка спільно з КНДР заснувала підставну московську компанію, через яку КНДР отримувала кошти. Також до схеми долучився російський «Таймер Банк», який займався мільйонними транзакціями до «Зовнішньоторговельного банку» КНДР через компанію Stroytreyd LLC з Москви.

Усі згадані компанії та посадовець потрапили під санкції – їхні активи та майно, яке перебуває у володінні чи під контролем громадян США, заморозили. Крім того, Сполучені Штати заблокували організації, які належали фігурантам більш ніж на половину.