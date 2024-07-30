Bulsae-4 публічно продемонстрували на північнокорейському державному телебаченні у червні 2016 року

Російська окупаційна армія, ймовірно, почала застосовувати на полі бою північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. ПТРК може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км, що робить його менш вразливим для пошкоджень. Про це пише «Мілітарний» у вівторок, 30 липня.

Повідомляється, що комплекс виявила українська аеророзвідка на Харківському напрямку, коли він перебував на відкритій місцевості. З наявних даних відомо, що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6.

На прикордонні з Харківщиною, імовірно, було виявлено північнокорейський самохідний ПТРК Bulsae-4 (Фото телеграм-каналу КУП(+18))

«Керована ракета має великі стабілізатори й режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем. Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди й уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям», – ідеться у повідомленні.

Експерти наголошують, що постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

Як повідомляє Army Recognition, продаж ПТРК Bulsae-4 стартував приблизно у 2018 році, хоча точні деталі залишаються незрозумілими через секретний характер військової програми Північної Кореї. Bulsae-4 публічно продемонстрували на північнокорейському державному телебаченні у червні 2016 року.

Раніше ZAXID.NET писав, що Північна Корея планує відправити військові будівельні та інженерні війська для участі у «відновлювальних роботах» на території окупованої Донецької області. Аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) наголошували, що поки не бачать доказів, які свідчили б про те, що військовослужбовці КНДР мають намір брати участь у бойових діях в Україні.