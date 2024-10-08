Механізм включає заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами і компаніями ЄС

Рада Європейського Союзу у вівторок, 8 жовтня, затвердила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб Росії, які причетні до дестабілізуючих дій за кордоном. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Пропозицію запровадити новий механізм санкцій вніс Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, нові обмеження є частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася. Нові санкції дозволять переслідувати осіб та організації, що підривають безпеку та суверенітет Європейського Союзу.

Завдяки цьому рішенню ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, зокрема:

підриву виборчих процесів та функціонування демократичних інститутів;

саботажу економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури;

використанню скоординованої дезінформації, іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань;

зловмисній кібердіяльності, інструменталізації мігрантів та іншій дестабілізуючій діяльності.

Новий механізм включає заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами і компаніями ЄС, а також заборону в'їзду на територію Євросоюзу.

Санкції проти Росії

24 вересня Нова Зеландія ввела нові санкційні обмеження проти групи людей та компаній з Росії та Білорусі. Новий пакет санкцій запровадили проти людей та компаній, які причетні до окупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Крім того, під обмеження потрапили компанії ВПК Росії та білоруські підприємства, які надають країні-агресорці підтримку у війні.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти фізичної особи та низки компаній, які проводили незаконні фінансові транзакції між Росією та КНДР. Фігуранти допомагали Північній Кореї отримувати долари та рублі у банкнотах.

Також 26 вересня уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ та окремих росіян, яких підозрюють у кіберзлочинах.