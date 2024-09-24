З початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1700 осіб

Нова Зеландія ввела нові санкційні обмеження проти групи людей та компаній з Росії та Білорусі. Про це повідомив у вівторок, 24 вересня, очільник МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Новий пакет санкцій запровадили проти людей та компаній, які причетні до окупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Крім того, під обмеження потрапили компанії ВПК Росії та білоруські підприємства, які надають країні-агресорці підтримку у війні.

«Санкції проти білоруських діячів є спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами-однодумцями засудити та притягнути до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії», – повідомив Вінстон Петерс.

Які компанії та фізичні особи потрапили під санкційні обмеження, не уточнюється. Втім, йдеться про п’ятьох фізичних осіб та шість компаній.

У пресслужбі новозеландського уряду повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1700 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, 19 вересня США запровадили нові санкції проти компаній Росії та КНДР, які незаконно передавали долари Північній Кореї. До санкційного списку потрапили кілька банків Росії та КНДР.