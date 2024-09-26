Уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ та окремих росіян, який підозрюють у кіберзлочинах. Про це 26 вересня повідомив Мінфін США.

У повідомленні йдеться, що Міністерство фінансів США вживає заходів для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів. Зокрема, мова йде про російський обмінник віртуальної валюти PM2BTC. Платформа була залучена до відмивання грошей в Росії.

Санкції окремо також запровадили проти росіянина Сергія Іванова, який відіграє значну роль у злочинних процесах. При цьому Державний департамент США запропонував винагороду до 10 млн доларів за інформацію, яка допоможе його затримати.

Обмеження наклали також на мережу Cryptex, що зареєстрована у невеликій острівній країні Сент-Вінсент і Ґренадіни у Карибському морі. Проте фактично вона працює у Росії. Через цю мережу, ймовірно, пройшли 51,2 млн доларів, отриманих завдяки кібератакам за допомогою вірусів-вимагачів. У США вважають, що її активно використовували різні кіберзловмисники.

Відзначимо, що сьогодні, 26 вересня, президент США Джо Байден у заяві щодо підтримки України зазначав, що американці викрили мережу, яка допомагала Росії обходити санкції.

«З метою протидії обходу накладених на Росію санкцій та відмиванню коштів Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні вжили заходів для припинення роботи глобальної криптомережі, у координації з нашими міжнародними партнерами», – зазначав він.

Санкції проти Росії

24 вересня стало відомо, що Нова Зеландія ввела нові санкційні обмеження проти групи людей та компаній з Росії та Білорусі. Новий пакет санкцій запровадили проти людей та компаній, які причетні до окупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Крім того, під обмеження потрапили компанії ВПК Росії та білоруські підприємства, які надають країні-агресорці підтримку у війні.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти фізичної особи та низки компаній, які проводили незаконні фінансові транзакції між Росією та КНДР. Фігуранти допомагали Північній Кореї отримувати долари та рублі у банкнотах.