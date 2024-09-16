Вони контролювали жорстокі розправи над громадянами Грузії

Міністерство фінансів США в понеділок, 16 вересня, оголосило про запровадження санкцій проти двох урядових посадовців і двох приватних осіб Грузії. Про це йдеться в заяві на сайті американського Мінфіну.

«Сьогодні OFAC (Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США) наклав санкції на осіб, які підривали фундаментальні свободи, зокрема свободу слова в Грузії», – зазначають у документі.

Під обмеження США потрапили керівник спецназу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі. Зазначають, що вони причетні до жорстоких репресій проти мирних протестувальників та політичних опонентів.

«Вони безпосередньо контролювали жорстокі розправи над громадянами Грузії, лідерами політичної опозиції, журналістами та молодіжними активістами, які мирно висловлювали свої погляди», – йдеться у заяві.

Також санкції наклали на лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе.

«Вони несуть відповідальність за придушення свободи мирних зібрань грузин, які беруть участь у демократичному процесі та мирному вираженні поглядів», – додають в американському Мінфіні.

Грузинський «закон про іноагентів» спровокував протести в країні

Урядовий закон парламент Грузії розглядав з кінця квітня. Він подібний до російського закону про «іноагентів». Відповідно до тексту документа, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу».

Через підтримку закону у першому читанні в столиці Грузії Тбілісі відбулися масштабні протести, які підтримала низка проєвропейських політиків, зокрема і президентка Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що накладе вето на законопроєкт та повідомила, що більшість провладної партії «Грузинська мрія» вигнала всіх опозиційних депутатів із зали засідань перед голосуванням.

28 травня парламент Грузії остаточно схвалив законопроєкт, обійшовши вето президентки. Парламентарі не взяли до уваги масові протести і застереження з боку західних держав щодо порушення євроінтеграційного законодавства. Вже 3 червня антиєвропейський спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон.

Згодом США запровадили санкції проти головуючої партії «Грузинська мрія», яка просувала закон про «іноагентів». Візові обмеження наклали на десятки людей.

Лідери Європейського союзу після саміту Європейської ради 9 липня вирішили призупинити процес вступу Грузії до блоку.