Вибухівку виявили на КПП «Сарфі» у Грузії

Служба державної безпеки Грузії заявила про затримання вантажу з шістьох вибухових предметів, які нібито везли з Одеси. За даними грузинських правоохоронців, частину вибухівки начебто мали доставити до російського міста Воронєж. Про це повідомили у прес-службі грузинської СДБ у понеділок, 5 лютого.

Правоохоронці заявили, що вибухівку, яку затримали в Грузії, привезли з Одеси. Вантаж нібито проїхав Румунію, Болгарію та Туреччину, прибувши до Грузії 19 січня. Вибухівку виявили у мінівені, який належить громадянину України, повідомили у прес-службі СДБ.

«Планувалося вивезти його до Російської Федерації, а саме в місто Воронеж, через КПП “Дарьял”. Пізніше на прохання замовника рішення було змінено і фігуранти процесу намагалися вивезти за межі країни із зазначеного пункту один із контейнерів, у якому були розміщені три вибухові пристрої. А другий контейнер із трьома вибуховими пристроями залишили за певною адресою в Тбілісі», – повідомили у прес-службі грузинської Служби безпеки.

Наразі невідомо, чи збиралися перевезти вибухівку до Росії згодом. Імовірно, до перевезення вибухових речовин та пристроїв залучили і грузинів.

«Вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кг. Також у контейнери помістили шість одиниць детонаторів та шість одиниць спеціальних ключів. У всіх шістьох окремих ящиках вибухового пристрою встановили однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час», – повідомили у СДБ.

Вибухівку виявили на КПП «Сарфі»

На думку правоохоронців, це зробили для того, щоб звинуватити Грузію у терактах, які нібито могли бути здійснені цією вибухівкою.

«До ввезення зазначених вибухових пристроїв на територію Грузії, їх переміщення по країні, транзит одного з контейнерів до Російської Федерації, а іншого – розміщення в столиці, причетні семеро осіб з Грузії, три особи з України та дві особи з Вірменії», – заявили у прес-службі СДБ.

За даними грузинських правоохоронців, процес перевезення організував нібито громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії «Слуга народу» Андрій Шарашидзе, який є родом з міста Батумі. Зазначена особа активно відстежувала переміщення вищевказаних вибухових пристроїв з-за меж Грузії. Слідство також встановило, що зазначені особи, крім Шарашидзе, ймовірно, не знали про закладені в акумуляторі автомобіля вибухові пристрої та капсуль-детонатори.

Згідно з даними Грузії, до транспортування вибухівки нібито причетний кандидат у депутати від «Слуги народу» Андрій Шарашидзе

Зловмисникам, які привезли вибухівку у Грузію, відповідно до чинного законодавства, може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Україна наразі не коментувала цю ситуацію.