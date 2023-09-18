Служба державної безпеки Грузії у понеділок, 18 вересня, заявила про підготовку держперевороту у країні до якого нібито причетні українські силові структури. Своєю чергою, в МЗС України відповіли, що ця інформація не відповідає дійсності, а грузинська влада намагається вирішити так свої внутрішньополітичні питання.

Як пише «Грузія Online», грузинська спецслужба заявила про певну групу осіб, яка нібито діє на території держави та за її межами та нібито планує у жовтні-грудні 2023 року організувати в країні «дестабілізацію та цивільні заворушення». Це нібито має відбутися, коли мають бути опубліковані проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС. Кінцевою метою таких дій нібито є зміна грузинської влади насильницьким шляхом.

За версією грузинських силовиків, до підготовки держперевороту нібито може бути причетний соратник Міхеїла Саакашвілі Гіоргі Лорткіпанідзе – колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії, який у 2015-2016 роках працював начальником Головного управління поліції на Одещині.

Також спецслужба звинувачує бійців грузинського походження, зокрема командира «Грузинського легіону» Мамуку Мамулашвілі. СДБ заявляє, що нібито організатори розглядають можливість здійснення в Грузії «сценарію», аналогічного Євромайдану в Україні. Революція гідності подається спецслужбою в негативному ключі.

Відомство стверджує, що зазначений план буцімто хочуть здійснити «за координації та фінансової підтримки зарубіжних країн». Спецслужба не наводить доказів у своєму повідомленні.

Натомість у зовнішньополітичному відомстві України відреагували на такі заяви представників силового блоку Грузії. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності, а влада Грузії хоче за допомогою «демонізації України» розв'язати свої внутрішньополітичні питання.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, на початку липня між Україною та Грузією виникла напруженість через ситуацію зі здоров'ям українського громадянина Міхеїла Саакашвілі. Так, президент Володимир Зеленський доручив МЗС вручити послу Грузії ноту протесту через стан Саакашвілі. Крім того, представники МЗС запропонували послу повернутися до Тбілісі для пошуку шляхів вирішення ситуації.