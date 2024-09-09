Голова МЗС ухвалив відставки двох посадовців

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України у справах Грузії Михайла Харишина. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook ввечері 8 вересня.

Рішення про звільнення повіреного у справах Грузії Андрій Сибіга пояснив «повним нерозуміння Харишина реалій дипломатії держави, що воює». Посаду 60-річний уродженець Тернопільщини Михайло Харишин обіймав з 2024 року.

За даними прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, Харчишина відкликали з посади повіреного через те, що той закуповував до посольства побутову техніку. Зокрема, йдеться про закупівлю пральних машин, що, за словами прем’єра, можна було «вважати неадекватним на тлі війни, що триває». Кобахідзе також спростував інформацію, що звільнення повіреного було «політичним актом».

Андрій Сибіга анонсував оновлення структури МЗС та повідомив про, ще що установа переглянула штатні розклади посольств. Крім того, до роботи міністерства Сибіга хоче долучити молодь – для цього він запланував зустріч із керівниками низки університетів.

Окрім відкликання Михайла Харишина, Сибіга звільнив заступницю міністра Ірину Боровець, яка обіймала посаду з 2023 року.

«Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії», – написав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України в межах «урядового перезавантаження» звільнила низку міністрів, в тому числі – й очільника МЗС Дмитра Кулебу. Замість нього 5 вересня призначили 49-річного уродженця Тернопільщини Андрія Сибігу, який з квітня 2024 року обіймав посаду першого заступника міністра закордонних прав. З 2021 по 2024 рік Сибіга працював заступником Офісу Президента, а до того – послом у Туреччині.