Дмитро Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Железняк зазначив, що сам міністр закордонних справ не був присутній на звільненні та не прийшов на звіт перед парламентом. Дмитро Кулеба очолював міністерство з березня 2020 року. Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що імовірним кандидатом та пост очільника МЗС є перший заступник міністра закордонних справ, колишній заступник керівника Офісу президента та експосол України в Туреччині Андрій Сибіга.

240 нардепів підтримали відставку Дмитра Кулеби з посади міністра МЗС (Фото Ярослава Железняка)

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, рішення про відставку Дмитра Кулеби підтримали депутати таких партій:

фракція «Слуга Народу» – 182 голоси;

депутатська група «Платформа за життя та мир» (колишня «Опозиційна платформа – За життя») – 16 голосів;

депутатська група «Відновлення України» – 15 голосів;

депутатська група «Довіра» – 15 голосів;

депутатська група «За майбутнє» – 8 голосів.

Доповнено.

5 вересня президент Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради щодо призначення нового міністра закордонних справ України. Він запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Відповідний проєкт постанови опублікували на офіційному сайті парламенту.

«Перезавантаження уряду» – що відомо

3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви на відставку від Олександра Камишіна, Дениса Малюськи, Руслана Стрільця, Ольги Стефанішиною та Ірини Верещук. Наступного дня свою заяву про відставку також подав глава МЗС Дмитро Кулеба.

На засіданні 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Парламент провалив голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля. Також для звільнення Ірини Верещук забракло депутатських голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.

Увечері 4 вересня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до парламенту надійшли подання за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу» про призначення міністрами Ольги Стефанішиної, Олексія Кулеби, Віталія Коваля, Матвія Бідного, Світлани Гринчук, Наталії Калмикової, Германа Сметаніна та Миколи Точицького.

Вранці 5 вересня Комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту прийняти відставку віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Також інші профільні комітети рекомендували Верховній Раді призначити Наталію Калмикову, Миколу Точицького, Світлану Гринчук, Матвія Бідного, Ольгу Стефанішину. Германа Сметаніна і Віталія Коваля на посади міністрів.