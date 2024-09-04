Міністерка подала заяву на звільнення напередодні, 3 вересня

Парламент провалив голосування щодо звільнення віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у середу, 4 вересня.

За звільнення посадовиці проголосували 214 депутатів з 226 необхідних. Зазначається, що перед голосуванням за звільнення Верещук Верховна Рада також провалила голосування щодо звітів роботи міністрів та посадовців, які подали у відставку.

До слова, нардепи також провалили голосування щодо звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля – для ухвалення рішення не вистачило одного голосу. Також вже вкотре парламент не ухвалив рішення щодо відкликання нардепки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки Верховної Ради. За рішення відкликати посадовицю проголосували лише 205 депутатів.

Втім, депутати підтримали звільнення Олександра Камишіна та Ольги Стефанішиної.

«Перезавантаження уряду» – що відомо

3 вересня нардеп від «Слуги народу» Давида Арахамії, який повідомив про зміни у 50% штатної чисельності Кабміну. Зміни Арахамія назвав «великим перезавантаженням уряду». Того ж дня у відставку подали три міністри, а також двоє віцепрем'єр-міністерок:

голова Мінстратегпрому Олександр Камишін;

міністр юстиції України Денис Малюська;

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець;

іцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

Крім того, у відставку подав голова ФДМУ Віталій Коваль. У середу, 4 вересня, заяву про звільнення з посади голови МЗС написав Дмитро Кулеба.